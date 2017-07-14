Избивший покупателя охранник пойдет под суд

В подмосковном Щелково охранник магазина предстанет перед судом за то, что избил покупателя. По версии следствия, сотрудник супермаркета набросился на мужчину с кулаками за то, что он уронил с полки товар, передает "Газета.ру".
Охранник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей".
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