Избивший покупателя охранник пойдет под суд

В подмосковном Щелково охранник магазина предстанет перед судом за то, что избил покупателя. По версии следствия, сотрудник супермаркета набросился на мужчину с кулаками за то, что он уронил с полки товар, передает "Газета.ру".

Охранник обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "Превышение полномочий частным детективом или работником частной охранной организации, имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении ими своих должностных обязанностей".



