Противник Порошенко пошел на поклон в Москву

Украинский олигарх Игорь Коломойский, которого власти страны в конце прошлого года лишили его ПриватБанка, пытается наладить контакт с Москвой. Информация об этом появилась во время эфира одного из украинских телеканалов.

"По моей информации, Коломойский ищет активный контакт с Кремлем", – сказал телеведущий украинского канала NewOne Вячеслав Пиховшек. По его словам, это достоверная и проверенная информация. Впрочем, источник этих сведений он не назвал.

Пиховшек отметил, что он ищет поддержки в России, поскольку планирует играть более активную роль во внутриполитической повестке Украины. "Игорь Валериевич – шахматист, он играет в шахматы и знает точно, в какую ситуацию выходит. Он как-то пробует идти и идти. Коломойский будет пытаться сбалансироваться в своих отношениях с Америкой, и я не исключаю его теснейший контакт с Кремлем", – добавил телеведущий.

Бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский до недавнего времени был одним из главных оппонентов президента Петра Порошенко. Конфликт между ними достиг своего апогея в марте 2015 года, когда экс-глава ПриватБанка в сопровождении автоматчиков захватил офис компании "Укртранснафты" в Киеве. Олигарх намеревался вернуть предприятие под свой контроль, после того как лояльные Порошенко силы отстранили от управления компанией ставленника днепропетровского губернатора.





Тем не менее, как отмечали многие эксперты, Коломойский в борьбе с президентом не получил поддержки из Вашингтона, потому начал постепенно терять свое политическое влияние. Финалом противостояния стала национализация самого крупного актива бизнесмена – ПриватБанка. Соответствующее решение было принято правительством Украины 19 декабря 2016 года. При этом президент Петр Порошенко призвал граждан не паниковать, заявив, что все их сбережения останутся в полной сохранности.

Тем не менее сами украинцы его спокойствия не разделили, а эксперты назвали сложившуюся ситуацию "вопиющей". Сам Коломойский также довольно резко высказался о произошедшем. По его словам, национализация кредитного учреждения – это не что иное, как рейдерский захват.

