Киев выкупил банк Коломойского за один доллар

На Украине завершился процесс национализации ПриватБанка, некогда принадлежавшего миллионеру Игорю Коломойскому. Министерство финансов страны выкупило 100% акций организации за символическую сумму в один доллар, передает РИА Новости. Украинские власти, в том числе и президент страны Петр Порошенко, утверждают, что это шаг по спасению кредитной организации и денег вкладчиков. Игорь Коломойский, в свою очередь, назвал произошедшее рейдерским захватом.