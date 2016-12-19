Сговор Порошенко и Коломойского привел украинцев в ужас

Кабинет министров Украины в понедельник, 19 декабря, принял решение о национализации ПриватБанка. При этом президент Петр Порошенко призвал граждан не паниковать, заявив, что все их сбережения останутся в полной сохранности. Тем не менее сами украинцы его спокойствия не разделяют, а эксперты называют сложившуюся ситуацию "вопиющей".

"Обращаюсь к вам, уважаемые клиенты ПриватБанка, сохраняйте спокойствие. Новая администрация уже берет все рычаги управления в свои руки", – сказал Порошенко. По словам главы государства, для управления банком нанята команда опытных профессионалов, которые уже приступают к исполнению своих обязанностей. Кроме того, он заявил, что национализация будет во благо ПриватБанку и позволит защитить вклады граждан.

Впрочем, в Верховной раде национализацию крупнейшей финансовой организации страны приняли без энтузиазма. По мнению некоторых украинских парламентариев, президент Украины таким образом мог снять с владельца банка Игоря Коломойского ответственность перед клиентами за неудовлетворительное финансовое положение кредитного учреждения.

В свою очередь лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко обвинила главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву в зачистке банковской системы страны. "85 банков пали, возглавляет программу уничтожения украинских банков госпожа Гонтарева", – сказала она.

В то же время глава Радикальной партии Олег Ляшко возложил ответственность за создавшееся положение на президента. "В ситуации с "Приватом" важен вопрос ответственности Национального банка. 146 миллиардов (гривен) – дырка в "Привате". Где был Нацбанк? Где было правление Национального банка, как они допустили это, куда они смотрели, ведь они ежедневно имеют возможность мониторить ситуацию", – заявил политик.

Кроме того, председатель фракции "Самопомич" в Верховной раде Олег Березюк назвал национализацию ПриватБанка грабежом. "Это, наверное, наибольший грабеж тысячелетия государственного бюджета страны. Кто заплатит 150 миллиардов (гривен)? Безоговорочно – люди", – отметил он.

Ситуацию прокомментировал также глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, национализация ПриватБанка – это вопиющий случай, наглядно демонстрирующий заговор олигархов, которые хотят спасти свое положение путем грабежа простых людей. "Дыра" в ПриватБанке составляет порядка 150 миллиардов, и, видимо, это не все еще… Эти деньги были выведены через связанные структуры, скорее всего, на офшорные счета… Сейчас государство вместо того, чтобы наказать его, вместо того, чтобы потребовать возврата денег, они просто-напросто подписали мировое соглашение", – заявил глава одного из крупнейших российских банков.

Что касается простых украинцев, то они также без всякого энтузиазма отреагировали на то, что ПриватБанк переходит в собственность государства.

Жители Николаева узнав о том, что правительство Украины решило национализировать «ПриватБанк», кинулись снимать деньги со своих банковских … — Claudia Mai (@meandyouandflow) 19 декабря 2016 г.

Значит работали девушки и парни в лучшем банке Украины. Получали от 5000 и выше. И тут бац. Ты на гос службе с зарплатой 2600 #приватбанк — news (@RomanQAAa) 19 декабря 2016 г.

Я тут подумал, может быть государство купит у меня мою задолженность по коммунальным платежам?) #приватбанк — FunnyGooseberry (@FunnyGooseberry) 19 декабря 2016 г.

Между тем сам ПриватБанк еще 15 декабря в своем официальном аккаунте в Twitter на вопрос одного из пользователей "Как у вас дела?" опубликовал двухсекундное видео с пьяным рыбаком. На нем принявший изрядную дозу алкоголя тучный мужчина лежит на льду и мычит в камеру.

Dni.Ru напоминают, что ПриватБанк был крупнейшим активом украинского олигарха Игоря Коломойского. По состоянию на 1 июля 2016 года финансовое учреждение занимало первое место по размеру активов (порядка 633 миллиардов рублей).

