Россия перестала платить взнос в Совет Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва перестает платить взносы за 2017 год в Совет Европы. Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонный переговоров с генсеком организации Турбьерном Ягландом.
Решение будет действовать до восстановления полномочий делегации страны на Совете Европы, передает РИА ФАН. Напомним, представители России были лишены права голоса в 2014 году.
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