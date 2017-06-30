Россия перестала платить взнос в Совет Европы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва перестает платить взносы за 2017 год в Совет Европы. Соответствующее заявление он сделал в ходе телефонный переговоров с генсеком организации Турбьерном Ягландом.

Решение будет действовать до восстановления полномочий делегации страны на Совете Европы, передает РИА ФАН. Напомним, представители России были лишены права голоса в 2014 году.