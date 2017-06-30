Ходорковский переманивает сторонников у Зюганова

Грядущая кампания по выборам муниципальных депутатов в Москве обещает стать небывало острой. Именно от нее зависит, кто будет допущен до выборов мэра столицы в следующем году. Между тем в СМИ появились сообщения, что тесно связанный с общественной организацией "Открытая Россия" экс-глава "ЮКОСа" Михаил Ходорковский пытается сколотить под выборы широкую коалицию оппозиционных сил, в том числе с участием представителей КПРФ.

За последнее время сразу несколько средств массовой информации поделились инсайдерской информацией, в соответствии с которой главным объединителем оппозиционных сил на грядущих муниципальных выборах пытается выступить коммунист Андрей Клычков. Причем делает это политик якобы на деньги Ходорковского, который пробует профинансировать через "Открытую Россию" на несколько сотен тысяч рублей каждого кандидата от КПРФ, а также примкнувших к ним сторонников Алексея Навального и Дмитрия Гудкова.

Информация вполне может быть правдоподобной, поскольку коммунисты ранее пытались взаимодействовать с Навальным во время думской предвыборной кампании. Впрочем, в высшем руководстве КПРФ к таким шагам своих однопартийцев отнеслись тогда без всякого энтузиазма, заявив, что коммунистам с либералами не по пути. А некоторым влиятельным партийным функционерам пришлось даже оправдываться перед главой КПРФ Геннадием Зюгановым, что никаких "шашней" с либералами нет. Тем не менее, эксперты считают, что споры вокруг возможного союза с Навальным и его сторонниками чуть не привели к расколу в одной из крупнейших партий России.

Вот и сейчас, на фоне появившейся информации о сотрудничестве с Ходорковским, в КПРФ пытаются выступить с опровержениями. "Я никому и никогда не заявлял, что веду переговоры с Ходорковским. Этот вброс появился после сообщения о том, что я могу стать одним из кандидатов на пост мэра", – цитирует "Московский Комсомолец" главу фракции КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова.

По словам столичного парламентария, подобные сообщения – это не что иное, как черный пиар. По его словам, коммунистов хотят поссорить перед предстоящим голосованием. "Мы не возражаем против того, чтобы физические лица перечисляли пожертвования на их избирательную кампанию. Но это не означает, что деньги пойдут от физического лица Ходорковского", – сказал он. Однако ранее исполнительный директор "Открытой России" Тимур Валеев подтвердил, что в проект Ходорковского по подготовке лояльных кандидатов на выборы активно включаются и коммунисты.





В свою очередь, депутат Госдумы, помощник руководителя ЦК КПРФ Александр Ющенко весьма осторожно высказался о союзниках партии на муниципальных выборах. "Мне не известно о том, чтобы кто-то из либералов решил материально поддержать обучение наших кандидатов. Контакты коммунистов и либералов возможны на личном, человеческом уровне, но как партия мы не имеем никаких дел ни с Навальным, ни с Ходорковским", – приводит слова политика "Московский комсомолец".

Однако кандидат от демократов на выборах мэра Москвы в следующем году Дмитрий Гудков заявил, что союз с коммунистами ему видится с трудом. "Что касается "Открытой России", то многие наши кандидаты проходили обучение в ее системе, и часть их кандидатов мы тоже поддержим. Кандидатов от Навального мы тоже можем поддержать. Если это люди демократических взглядов, то для меня не важно, идут они от "Яблока", ПАРНАСа или "Открытой России". Но без КПРФ", – отметил он.

В столичном отделении "Открытой России" между тем заявили, что не знает ни о каких переговорах со столичными коммунистами. То же самое повторил и пресс-секретарь Ходорковского Максим Дбар, который, впрочем, признался, что его шеф планирует профинансировать обучение кандидатов от оппозиции на предстоящих в сентябре выборах.

Таким образом, пока все высказываются предельно осторожно, по каким-то причинам не желая делать конкретных заявлений. Однако сложившаяся ситуация не может не настораживать. Несмотря на отрицание КПРФ всяческих связей с Ходорковским и прочими "борцами за народное счастье", дыма без огня, как известно, не бывает.

