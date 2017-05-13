У Касьянова нашли связь с беглым Ходорковским

После взлома почты заместителя главы ПАРНАСа Михаила Касьянова Константина Мерзликина стали известны любопытные детали о деятельности партии. В частности, политик вел многоуровневые переговоры с Михаилом Ходорковским.

Вскрывшаяся переписка Константина Мерзликина позволяет сделать вывод не только о тех, с кем руководство ПАРНАСа вело переговоры, но и об уровне этого взаимодействия. В частности, стало известно о связи Михаила Касьянова с Михаилом Ходорковским. Причем, проанализировав тексты писем, специалисты пришли к выводу, что беглый предприниматель пытался перехватить у политика руководство партией.

Переписка зама Касьянова появилась на сайте infotrader.buzz. Из нее, в частности, следует, что назначение другой одиозной фигуры российской внесистемной оппозиции – Владимира Кара-Мурзы-младшего – на должность первого заместителя председателя партии, было сделано по инициативе Ходорковского. Специалисты считают, что бизнесмен имел на него далеко идущие виды.

Причем для скрывающегося за границей предпринимателя было важно, чтобы Кара-Мурзу воспринимали как второго после Касьянова спикера от ПАРНАСа, а также чтобы тот принимал участие в формировании списков кандидатов на выборах. Сам же Касьянов от денег Ходорковского отказываться не планировал, но и своих позиций терять не хотел, следует из текста писем.

Примечательно, что в разговоре с Мерзликиным Касьянов отмечает, что как что-то станет известно Кара-Мурзе, в курсе будет и сам Ходорковский. Как бы то ни было, отмечается на сайте, несмотря на все противоречия политик и бизнесмен смогли договориться, ведь именно тогда Владимир Кара-Мурза и занял пост, который для него "выторговал" Ходорковский. Эксперты пришли к выводу, что деньги на участие в выборах ПАРНАС получал из-за границы.