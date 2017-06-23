Депутат-коммунист покинул Госдуму под аплодисменты

Госдума досрочно прекратили полномочия своего коллеги, координатора фракции КПРФ Сергея Решульского. Он сам попросил освободить его от занимаемого поста по состоянию здоровья. 65-летний законодатель работал во всех созывах нижней палаты парламента.

Депутаты Госдумы приняли постановление, прекращающее полномочия Сергея Решульского. Накануне он сам обратился к коллегам-законодателям с соответствующей просьбой. Свое желание оставить законотворческую деятельность он пояснил проблемами со здоровьем.

"Нет никаких подводных намерений, конспирологических схем, никто на меня не давил, никто не принуждал, – заявил он. – Единственная интрига – это состояние здоровья". Прощаясь с коллегами, Сергей Решульский отдельно отметил высокую эффективность работы нынешнего депутатского созыва.

"Я вам должен честно сказать, что нынешний состав Госдумы значительно отличается от прежних, – подчеркнул депутат. – Это, наверное, потому что пришел новый состав депутатов, это пришло новое руководство Госдумы, пришел новый председатель".

"Без лести скажу: это человек, который депутатскую работу знает не понаслышке, не теоретически, он в этом зале уже много протоптал тропинок и знает эту очень напряженную работу".

Сергей Решульский отметил, что в этом депутатском созыве ему было интересно работать. "Я вижу, что вектор направления работы Госдумы, исходя из моего опыта работы, выбран правильный", – заявил он в ходе пленарного заседания, отметив при этом, что с другими депутатами у него "были какие-то разногласия, какие-то шероховатости".

"Но самое главное – я чувствовал заинтересованность по обсуждаемому вопросу. Самое ценное в этом – что нас объединяет одно: это наша родина, великая Россия и стремление каждого, кто попадает в стены Думы, максимум приложить усилий, чтобы повышать и увеличивать могущество своей страны и реализовывать наказы наших граждан", – сказал уходящий парламентарий.

Депутата-коммуниста поблагодарили за работу все фракции, спикер Госдумы Вячеслав Володин, представители правительства и президента. Председатель нижней палаты парламента отметил, что "Решульский – не просто уникальный депутат, он уникальный человек".

Он призвал найти применение богатому профессиональному опыту депутата-коммуниста. "Давайте мы поищем ту форму, в рамках которой можно будет востребовать все те качества, прежде всего профессиональные, Сергея Николаевича Решульского, о которых говорили. Если мы такую задачу поставим, мы обязательно найдем решение, его опыт бесценен", – предложил Володин коллегам. По завершении обсуждения вопроса о сложении полномочий Сергея Решульского депутаты проводили его продолжительными аплодисментами стоя.