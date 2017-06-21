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Политика

Госдума обновит работу со Счетной палатой

Фото: GLOBAL LOOK press
Госдума заслушала отчет Счетной палаты о проделанной работе за 2016 год. Татьяна Голикова сообщила парламентариям о выявленных 966 миллиардах рублей финансовых нарушений. Депутаты решили признать работу контролирующего органа эффективной.
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Согласно отчету, в 2016 году Счетной палатой было проведено 321 контрольное и экспертно-аналитическое мероприятие. В итоге было выявлено нарушений на 965,8 миллиарда рублей, что в 1,9 раза больше, чем в 2015 году, сообщила глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Благодаря  аудиторской деятельности был обеспечен возврат в бюджеты всех уровней, а также в казну Союзного государства России и Белоруссии 8,8 миллиарда  рублей.

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Голикова также сообщила депутатам, что 56% нарушений было допущено при формировании и исполнении бюджетов, а также при осуществлении госзакупок. Лидером по нарушениям в прошлом году оказалось ликвидированное сегодня, 21 июня Федеральное космическое агентство, а также Федеральное агентство по управлению госимуществом и Агентство по техническому регулированию и метрологии. Кроме того, за 2016 год Генпрокуратура по запросам Счетной палаты возбудила 45 уголовных дел и это в три раза больше, чем годом ранее.

Татьяна Голикова. Фото: GLOBAL LOOK press

По инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина в проект постановления о принятии отчета Счетной палаты к сведению была добавлена поправка об оценке ее деятельности. "Госдума приняла соответствующую поправку – признать работу Счетной палаты эффективной. Эта оценка всех фракций, она крайне редко высказывается, но в данном случае – консенсусом", – сказал председатель Думы.

Он также поручил главе комитета по регламенту Ольге Савастьяновой проработать вопрос об участии представителей Счетной палаты в заседаниях комитетов. А комитету по бюджету и налогам поручено подготовить конкретные предложения на основании рекомендаций всех фракций Госдумы. В частности, предстоит обсудить, какие меры депутаты могут предпринять, чтобы работа Госдумы и Счетной палаты была более эффективной. Итоги этого обсуждения Госдума рассмотрит 5 июля.

Вячеслав Володин. Фото: GLOBAL LOOK press

Между тем, результаты проверок Счетной палаты могут быть использованы для совершенствования действующего законодательства. Этого не исключил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, комментируя отчет Татьяны Голиковой.

По словам первого вице-спикера Госдумы, необходима разработка механизма, который бы позволил отследить, каким образом бюджетные ассигнования влияют на исполнение показателей программ. "Нужно поработать вместе со Счетной палатой, у нас есть для этого все инструменты", – сказал депутат.


Автор: Александр Комаров21 июня 2017, 19:00

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