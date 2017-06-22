Президент сделал министру Силуанову замечание

Президент России Владимир Путин сделал замечание министру финансов Антону Силуанову. Глава государства попросил руководителя ведомства "повнимательнее отнестись" к выплатам пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

Российский лидер в рамках совещания с членами правительства обратился к Силуанову с просьбой прокомментировать ситуацию с задержками выплат пострадавшим от стихийных бедствий, о которых говорилось во время "Прямой линии" 15 июня 2017 года. Чиновник ответил президенту, что работа в этом направлении идет в оперативном режиме, передает "Газета.ru".

По словам главы министерства, вопросом перечисления средств пострадавшим от чрезвычайных ситуаций занимается непосредственно Министерство финансов вместе с Федеральным казначейством. При этом он дал "необходимые поручения, чтобы эти решения и деньги, которые предусмотрены для выплаты гражданам, перечислялись незамедлительно, как только будет принято соответствующее решение и определены перечни нуждающихся в помощи".

Антон Силуанов подчеркнул, что вопрос предоставления выплат находится на контроле у Министерства финансов. "Перечисления осуществляются незамедлительно после принятия всех необходимых решений", – заявил он.

"Незамедлительно-то не получается", – прервал главу ведомства Владимир Путин. "Если в день только проведения мероприятия ("Прямой линии". – Прим. Ред.) были перечислены деньги, значит, не незамедлительно", – сказал президент. После этого он попросил Силуанова "повнимательнее отнестись" к этой проблеме.

Напомним, в эфире "Прямой линии" пострадавшая от наводнения в мае 2017 года жительница Ставропольского края пожаловалась президенту, что ей негде жить. Женщина отметила, что у нее нет средств, чтобы сделать ремонт, а компенсацию от администрации региона она не получила. "То, что вы рассказываете, в голове не укладывается", – ответил ей Владимир Путин. "Хочу задать вопрос своему тезке: Владимир Владимирович, где деньги?", – обратился он к губернатору Ставрополья.