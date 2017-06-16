Юношу наградили золотым телефоном за смелый вопрос Путину

Руководство бренда люксовых смартфонов Caviar решило наградить Данилу Прилепу из Нефтеюганска за самый смелый вопрос президенту Владимиру Путину во время "Прямой линии". Юноше уже сообщили об этом с помощью социальных сетей.

Данила Прилепа в прямом эфире задал президенту вопрос о коррупции среди чиновников и о выплате субсидий сотрудникам полиции. В руководстве Caviar сочли эту тему серьезной и актуальной, сообщается в пресс-релизе компании. "Кроме того, мы оценили находчивость молодого человека, который сказал Президенту, что к этому вопросу его подготовила жизнь", – рассказал представитель бренда.

"Мы уже обратились к Даниле в социальных сетях, ждем от него ответа. Надеемся, что в скором времени мы сможем встретиться и вручить ему телефон, думаем – он обрадует Данилу и его родителей, будет напоминать им о таком важном и ярком моменте жизни", – отметили в пресс-службе. Представители компании подчеркнули, что Данила Прилепа является отличным представителем смелого и энергичного молодого поколения, который достоин того, чтобы о нем узнали как можно больше россиян.

За смелость юноша получит позолоченный iPhone 7 с изображением Владимира Путина. Отметим, что на корпус из композитного черного оникса нанесены названия всех столиц субъектов России. Сообразно их количеству всего было выпущено 85 экземпляров президентской модели Supremo Putin Line. Стоимость устройства составляет 184 тысячи рублей при объеме памяти в 32 гигабайта.

Добавим, что Владимир Путин уделил Даниле Прилепе сравнительно много времени. Глава государства заявил, что проблема коррупции до сих пор остается острой, но при этом отметил, что в 2017 году подобных жалоб президенту стало меньше. Между тем глава государства пообещал проконтролировать обеспечение жильем сотрудников МВД, признав, что этот процесс идет медленнее, чем следовало бы. "Мы рады, что Владимир Путин уделил должное внимание проблемам, озвученным юношей и надеемся, что это поспособствует их решению", – подчеркнули представители бренда.

Напомним, "Прямая линия" с Владимиром Путиным прошла в четверг, 15 июня 2017 года. Глава государства после обращений граждан раскритиковал действия ряда региональных чиновников. "Я хочу задать вопросы своему двойному тезке, губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу: где деньги?" – спросил российский лидер, переадресовав ему вопрос местной жительницы, почему пострадавшим от наводнения до сих пор не выплатили компенсацию.