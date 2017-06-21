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Политика

Госдума поправила закон о госохране

Фото: GLOBAL LOOK press\Komsomolskaya Pravda
Цель законопроекта – дать органам госохраны для исполнения возложенных на них обязанностей соразмерные возможности, которые уже имеют другие силовые ведомства. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Он напомнил, что изменения в соответствующий закон не вносились уже более 20 лет, и документ необходимо было привести в соответствии с требованиями времени.
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Василий Пискарев подчеркнул, что оставлять закон о госохране в том виде, в котором он существует сейчас, было бы неправильным, так как время обозначает необходимость внесения корректив. По словам парламентария, поправки позволяют по-новому взглянуть на предназначение государственной охраны, основные принципы и содержание ее деятельности, полномочия и функции органов госохраны, а также определяет порядок контроля и надзора за ее работой в целом.

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 Госдума седьмого созыва

Сюжеты Госдума седьмого созыва

Среди главных нововведений – появление у органов госохраны, по аналогии с ФСБ, Росгвардией, таможенниками и пограничниками, права на бесплатное использование в случае необходимости инфраструктурой для воздушных и водных перевозок. Кроме того, более детально расписаны основания применения оружия и других спецсредств.

Закон, в частности, уточняет, что сотрудник обязан сообщать о том, что он является представителем госохраны и намерении применить оружие. При этом, закон обязывает его дать время и возможность выполнить законные требования. Кстати, такими правами уже наделены служащие ФСБ, Росгвардии и полиции.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в России существовали гарантии, исключающие необоснованное применение физической силы, спец средств и оружия".

Еще одним важным положением стало ужесточение требований при приеме на службу в органы госохраны. Так, по словам депутата, поводом для отказа может послужить освобождение от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. Отдельно прописан запрет на занятие бизнесом всем категориям сотрудников госохраны.

"Сотрудники этого ведомства обязаны в полной мере сознавать возложенную на них государством ответственность, а потому и их поведение должно быть на достойном уровне".

Отдельное внимание уделяется защите персональных данных сотрудников госохраны и членов их семей. Как отметил Пискарев, на сегодняшний день эти вопросы не решены. "Новые правила никак не ограничат доступ к информации об имуществе объектов государственной охраны, – отметил он. – Закрытыми будет только сведения о их месте проживания и месте пребывания". Также парламентарий заверил, что антикоррупционные ведомства по-прежнему иметь доступ ко всем необходимым для этого данным объектов госохраны.

Автор: Денис Попов21 июня 2017, 16:35

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