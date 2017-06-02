Кремль о будущем России после 2018 года

Принципиальных изменений в России после президентских выборов 2018 года не будет. Все продолжат работать, как работали, и, скорее всего, все будет хорошо.

Во время общения с журналистами в ходе проходящего в Санкт-Петербурге Международного экономического форума пресс-секретарь главы российского государства высказал уверенность, что россиянам можно смело смотреть в завтрашний день. Потрясений в стране ожидать не следует, "все продолжат работать, как работали, и, скорее всего, все будет хорошо", – уточнил Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

Участники форума напрямую связывают перемены в России с будущими итогами президентских выборов 2018 года. Если к власти придет новая фигура, то естественным будет, что при этом будет обновлена и правящая команда. Значит, следует ожидать новые лица в руководстве государства. Впрочем, по мнению Пескова, как раз кадровый вопрос следует оставить на усмотрение нового главы государства: сейчас что-либо обсуждать преждевременно.





К слову по состоянию на 29 мая за действующего президента готовы отдать свои голоса 63% россиян. Среди них уровень безоговорочной поддержки Путина держится на уровне 82%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Левада-центром. К тому же российский лидер – самая упоминаемая персона в новостях, связанных с проходящим сейчас в Санкт-Петербурге экономическим форумом.