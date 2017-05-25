Кремль оставил без ответа вопрос о любопытном комментарии Путина
В Кремле не отреагировали на публикацию в СМИ о якобы негативной реакции президента Владимира Путина на ситуацию вокруг худрука столичного театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова. Ранее газета "Коммерсантъ" привела в статье цитаты из разговора главы государства и художественного руководителя Театра наций Евгения Миронова после вручения наград в Кремле.
Издание пишет, что президент в ответ на вопрос актера о том, зачем надо было проводить обыск у Серебренникова, якобы сказал: "Да дураки". "Без комментариев", – заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, так он ответил на вопрос о возможной беседе российского лидера и известного артиста.
Как писали Dni.Ru, 24 мая в Кремле проходила торжественная церемония вручения орденов "За заслуги перед Отечеством". Актер и худрук Театра наций Миронов вместо благодарственного слова попросил Путина уделить ему пару минут для личной беседы. В ходе разговора артист передал президенту письмо от деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова.
Напомним, обыски в здании "Гоголь-центра", а также дома у его худрука прошли 23 мая в рамках дела о хищении госсредств. По информации следователей, лица из числа руководства некоммерческой организации "Седьмая студия", основателем которой был Серебренников, с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства. Как ранее сообщал глава Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Андрей Малышев, в эти годы Минкультуры ежегодно выделяло средства "Седьмой студии" на проект "Платформа", общая сумма финансирования составила 216,5 миллиона рублей.
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