Украина придумала новую устрашающую байку для России

Глава МИД Украины Павел Климкин рассказал о переговорах с президентом США Дональдом Трампом. По словам чиновника, они обсуждали рычаги давления на Россию.

Павел Климкин заявил, что в Вашингтоне есть интересные идеи и "реальное желание по поводу системного противодействия угрозе". Он считает, что такими политическими месседжами могут быть саммит НАТО и саммит "Большой семерки".

По словам чиновника, США намерены принять участие в процессе мирного урегулирования в Донбассе. Он отметил, что президент США Дональд Трамп назвал украинцев классными, сообщает газета "Известия".

Министр уверен: давить на Россию необходимо в сотрудничестве с Евросоюзом и странами G7. Климкин добавил, что есть и экономические рычаги влияния, передает "ТСН-Украина".

"Есть и другие идеи. Можем говорить об усилении международного компонента, об усилении ОБСЕ", – сообщил глава украинского МИДа. От конкретики он воздержался, аргументировав это необходимостью согласовать планы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Германией.

Краткое содержание визита Климкина к Трампу: «К ноге. Хороший Климкин. Он у вас привитый?» pic.twitter.com/ja2aeSrIDE — Руслан Осташко (@RuslanOstashko) 11 мая 2017 г.

"Такого сигнала в Москве никто не ожидал, и в этом его дополнительная ценность", – заявил Климкин, комментируя свое видение реакции Кремля на его встречу с Трампом. "Все прекрасно понимают, что Россия – такая угроза, которой нужно системно противодействовать", – добавил он.

"На самом деле главный результат – это четкий месседж поддержки Украины. Да и вообще, сама встреча является очень мощным сигналом поддержки, поскольку американские президенты вообще очень редко встречаются с министрами иностранных дел", – заключил чиновник.

Между тем в соцсетях высмеяли совместные снимки Климкина и Трампа. Фото появились на сайте украинского МИДа, в Facebook посольства и Twitter дипломата. Климкину даже не дали сесть: с президентом США министр беседовал, стоя у его стола. С учетом этого обстоятельства угрозы в адрес Москвы и запугивание "интересными идеями" Вашингтона звучат как минимум несерьезно.

Напомним, что Дональд Трамп принял Павла Климкина 10 мая. В посольстве Украины в США сообщили, что стороны обсудили поддержку государства и ситуацию в Донбассе.