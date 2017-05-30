Киев объявил Пушкина украинцем
"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", – отметил министр на своей странице в Twitter. По его словам, проблема в том, что Россия "действительно считает Анну Киевскую русской", передает "Газета.ру".
Слова Климкина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Павло, вы с Гоголем еще не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не родился", – написала дипломат у себя в Facebook.
Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 мая 2017 г.
Напомним, ранее Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в "похищении" княгини Анны Ярославны. "Исторически мы были частью Европы. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", – заявил украинский лидер в обращении по случаю ратификации Нидерландами СА Украины и ЕС.
При этом украинский лидер по-привычке обвинил Москву в бедах Киева. По словам Порошенко, Россия якобы прилагала максимум усилий для того, чтобы сделать невозможной ратификацию Соглашения об ассоциации и остановить курс Украины на воссоединение с Европой.
Как писали Dni.Ru, 29 мая президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Во время беседы Макрон сказал, что отношения между странами начались с зарубежной поездки императора Петра I. На это Путин ответил, что фактически государства "дружат" еще с бракосочетания княжны Анны и короля Генриха I.
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