Киев объявил Пушкина украинцем

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что теперь будет считать русского поэта Александра Пушкина гражданином своей страны. Таким образом дипломат решил отомстить России за "присвоение" княгини Анны Ярославны.

"Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений", – отметил министр на своей странице в Twitter. По его словам, проблема в том, что Россия "действительно считает Анну Киевскую русской", передает "Газета.ру".

Слова Климкина прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Павло, вы с Гоголем еще не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущев еще не родился", – написала дипломат у себя в Facebook.

Вважатиму Пушкіна українцем.Зрештою,українські Одеса і Крим неодноразово надихали його творчого генія:) #JeSuisAnnedeKyiv #JesuisUkrainienne — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 30 мая 2017 г.

Напомним, ранее Петр Порошенко обвинил Владимира Путина в "похищении" княгини Анны Ярославны. "Исторически мы были частью Европы. Кстати, со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого и его дочери-киевлянки Анны Ярославны, которую буквально вчера Путин пытался на глазах всей Европы похитить в российскую историю", – заявил украинский лидер в обращении по случаю ратификации Нидерландами СА Украины и ЕС.



При этом украинский лидер по-привычке обвинил Москву в бедах Киева. По словам Порошенко, Россия якобы прилагала максимум усилий для того, чтобы сделать невозможной ратификацию Соглашения об ассоциации и остановить курс Украины на воссоединение с Европой.

Как писали Dni.Ru, 29 мая президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Во время беседы Макрон сказал, что отношения между странами начались с зарубежной поездки императора Петра I. На это Путин ответил, что фактически государства "дружат" еще с бракосочетания княжны Анны и короля Генриха I.

