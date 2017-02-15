Маккейн попался на удочку Вована и Лексуса

Российские пранкеры Вован и Лексус добрались до американского сенатора Джона Маккейна. Им удалось дозвониться до ненавидящего Россию политика и разыграть его на тему санкций.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как Вован и Лексус, сообщили, что разыграли американских сенаторов Джона Маккейна, Линдси Грэм и лидера большинства республиканцев в Конгрессе Митча Макконнелла на тему антироссийских санкций.

Пранкеры не раскрыли всех секретов разговоров с американскими политиками, сообщает РИА Новости. Очевидно, что розыгрыши удались так же, как и недавний разговор Вована и Лексуса с конгрессвумен Максин Уотерс. Они позвонили ей от имени украинского премьера Владимира Гройсмана, чтобы обсудить санкции против России. На голубом глазу пранкеры сообщили Уотерс, что Россия атаковала серверы в Лимпопо и сделала президентом узурпатора Айболита, а заодно отправила войска в Габон, чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы.

В связи с ситуацией в Лимпопо сенатор МакКейн призывает ввести новые санкции против России #SaveLimpopo #ЛимпопоНаш pic.twitter.com/3ENG5ke75b — Горыныч (@ZmeiGoryny4) 13 февраля 2017 г.

Конгрессвумен приняла рассказ Вована и Лексуса за чистую монету, а отсутствие страны Лимпопо на карте мира никак не повлияло на диалог. Разговор Уотерс с пранкерами даже прокомментировала в социальной сети Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" – написала она.

После публикации записи разговора пользователи соцсетей высказались в поддержку Лимпопо. В Twitter появились аккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны.

Друзья, нам не привыкать. Ждём новых санкций по #Лимпопо , Бармалей выступил в конгрессе США... pic.twitter.com/EDKcccczO0 — Вещий Олег (@usastupidd) 14 февраля 2017 г.

Поводом для звонка Уотерс стало ее заявление о том, что Владимир Путин "продолжает атаковать Корею", а президент США Дональд Трамп "сам провоцирует свой импичмент, так как готов броситься в объятия российскому президенту".