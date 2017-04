Маккейн назвала Обаму "грязным капиталистом"

Меган Маккейн прокомментировала сообщения о гонораре бывшего главы государства в размере 400 тысяч долларов за лекцию на Уолл-Стрит. Политик, который обещал бороться с толстосумами, сам оказался грязным капиталистом, заявила дочь американского сенатора в эфире телеканала Fox News.

"Ирония заключается в том, что святой Обама, который должен представлять все хорошее и утопическое у левых, на самом деле такой же грязный капиталист, как и все мы", – отметила Меган. По словам Маккейн, выступления Обамы очень скучны и напоминают ей нелюбимые лекции в колледже. Она призналась, что сама доплатила бы – лишь бы не слушать бывшего президента.

400 тысяч долларов составит гонорар Барака Обамы за выступление на сентябрьской конференции, организованной банком Canton Fitzgerald LP. Эта сумма вдвое превышает ту, что получила Хиллари Клинтон, которая трижды выступала на конференциях банка Goldman Sachs.

Wait, I thought #Obama was supposed to be against the #WallStreet bankers? The liberal hypocrisy continues. 400G Wall Street pic.twitter.com/LRLR93oaul