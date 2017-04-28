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Маккейн назвала Обаму "грязным капиталистом"

Меган Маккейн. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMAPRESS
Грязный капиталист, и вдобавок скучный – таким видит Барака Обаму дочь сенатора Маккейна Меган. Возмущение дамы вызвано намерением экс-президента выступить с лекцией перед банкирами за баснословный гонорар.
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Меган Маккейн прокомментировала сообщения о гонораре бывшего главы государства в размере 400 тысяч долларов за лекцию на Уолл-Стрит. Политик, который обещал бороться с толстосумами, сам оказался грязным капиталистом, заявила дочь американского сенатора в эфире телеканала Fox News.

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"Ирония заключается в том, что святой Обама, который должен представлять все хорошее и утопическое у левых, на самом деле такой же грязный капиталист, как и все мы", – отметила Меган. По словам Маккейн, выступления Обамы очень скучны и напоминают ей нелюбимые лекции в колледже. Она призналась, что сама доплатила бы – лишь бы не слушать бывшего президента.

400 тысяч долларов составит гонорар Барака Обамы за выступление на сентябрьской конференции, организованной банком Canton Fitzgerald LP. Эта сумма вдвое превышает ту, что получила Хиллари Клинтон, которая трижды выступала на конференциях банка Goldman Sachs.

Сумму гонорара подтвердило и руководство банка. Журналисты назвали Обаму "новым толстосумом Уолл-Стрит" и припомнили ему его некогда критический тон в адрес банкиров, обосновавшихся на главной финансовой улице Нью-Йорка. "Я не для того баллотировался в президенты, чтобы помогать кучке банкиров-толстосумов с Уолл-Стрит", – говорил Обама в интервью CBS в 2009 году.

В свою очередь, обозреватель портала Vox Мэттью Иглесиас заявил, что если бывший президент США получит эти деньги, это "перечеркнет все, во что он верит". С точки зрения журналиста, Обаме следовало отказаться от выступления для Canton Fitzgerald и научиться идти на жертвы ради благих целей – в частности, для того, чтобы противостоять популистам.

Автор: Игорь Силецкий28 апреля 2017, 12:47

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