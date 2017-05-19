Кремль о встрече Путина с самым скандальным президентом
На официальном сайте правительства сообщается об обширном спектре тем, которые рассмотрят главы России и Филиппин. "Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – передает пресс-служба Кремля.
Также в правительстве подчеркнули, что Путин и Дутерте обсудят актуальные международные и региональные проблемы. При этом, уточнили в Кремле, акцент будет сделан на вопросах "обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Сообщается, что по итогам переговоров президенты выступят с совместным заявлением. Помимо этого, Путин и Дудерте подпишут ряд двусторонних документов, заключили в пресс-службе правительства.
Напомним, что Родриго Дутерте – один из наиболее скандально известных президентов современности. Он прославился радикальной политикой по отношению к алкоголикам, наркоманам и ворам – по данным СМИ, стражи порядка в Филиппинах получает по 200 долларов за каждого убитого "преступника".
Дутерте едет к Путину: Президент Филиппин, обещавший посетить Россию, "когда будет теплее", прилетит в Москву 22-26 мая pic.twitter.com/0K3e1ymD1L— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 мая 2017 г.
Однако международную славу Родриго Дутерте получил после многочисленных грубых заявлений в адрес европейских стран и США. В частности, он пригрозил "сжечь" ООН при визите в Соединенные Штаты, а также послал к черту тогда еще американского лидера Барака Обаму и несколько раз назвал его "сыном ш****" (женщины легкого поведения. – Прим. ред.).
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