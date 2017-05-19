Кремль о встрече Путина с самым скандальным президентом

В Кремле сообщили о темах грядущей встречи президента России Владимира Путина со скандально известным главой Филиппин Родриго Дутерте. Лидеры двух стран обсудят вопросы сотрудничества.

На официальном сайте правительства сообщается об обширном спектре тем, которые рассмотрят главы России и Филиппин. "Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", – передает пресс-служба Кремля.

Также в правительстве подчеркнули, что Путин и Дутерте обсудят актуальные международные и региональные проблемы. При этом, уточнили в Кремле, акцент будет сделан на вопросах "обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Сообщается, что по итогам переговоров президенты выступят с совместным заявлением. Помимо этого, Путин и Дудерте подпишут ряд двусторонних документов, заключили в пресс-службе правительства.

Напомним, что Родриго Дутерте – один из наиболее скандально известных президентов современности. Он прославился радикальной политикой по отношению к алкоголикам, наркоманам и ворам – по данным СМИ, стражи порядка в Филиппинах получает по 200 долларов за каждого убитого "преступника".

Дутерте едет к Путину: Президент Филиппин, обещавший посетить Россию, "когда будет теплее", прилетит в Москву 22-26 мая pic.twitter.com/0K3e1ymD1L — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 19 мая 2017 г.

Однако международную славу Родриго Дутерте получил после многочисленных грубых заявлений в адрес европейских стран и США. В частности, он пригрозил "сжечь" ООН при визите в Соединенные Штаты, а также послал к черту тогда еще американского лидера Барака Обаму и несколько раз назвал его "сыном ш****" (женщины легкого поведения. – Прим. ред.).