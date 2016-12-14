Президент Филиппин лично убивал преступников

Президент Филиппин Родриго Дутерте продолжает выступать с откровенно скандальными заявлениями. На этот раз он признался, что убивал подозреваемых, будучи мэром города Давао.

Президент Филиппин поделился с общественностью некоторыми подробностями из своего прошлого. Имя Родриго Дутерте прогремело на весь мир после того, как он начал широкомасштабную кампанию по борьбе с наркобизнесом.

При этом глава государства прибегает к методам, законность которых вызывает серьезные сомнения. В частности, речь идет о досудебных расправах над подозреваемыми.

Теперь политик решил показать, что и сам не боится запачкать руки кровью. Более того, будучи мэром города Давао, он устраивал своеобразную охоту на нарушителей.

"Я ездил на мотоцикле по Давао и патрулировал улицы. Я на самом деле искал какую-нибудь стычку, чтобы убить кого-нибудь", – цитирует РИА Новости филиппинского лидера.

Своим примером он хотел вдохновить сотрудников полиции. "В Давао я делал это лично. Просто чтобы показать ребятам, что если я могу это сделать, почему же не смогут они", – признался Дутерте.

На должности мэра Давао он находился в течение семи сроков. В общей сложности руководил городом на протяжении 22 лет.

Заняв президентское кресло, Дутерте объявил войну наркотикам. По данным полиции, за последние месяцы в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей. Мировая общественность неоднократно осуждала методы Дутерте.