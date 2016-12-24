Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН

Президент Филиппин Родриго Дутерте обрушился с критикой на Организацию Объединенных Наций (ООН). Лидер заявил, что сожжет объединение, если приедет в США.

С гневной речью Дутерте выступил на на военной базе в городе Замбоанга на юге Филиппин. Поводом для нападок послужили требования ООН проводить расследование в отношении филиппинских наркоторговцев. "Можете идти жаловаться в ООН, я сожгу ООН, если приеду в Америку", – цитирует лидера страны The Independent.

Напомним, заняв президентское кресло, Дутерте объявил войну наркотикам. По данным полиции, за последние месяцы в стране были убиты около трех тысяч человек, связанных с наркоторговлей. На Западе неоднократно осуждали методы Дутерте и настаивали на более гуманных способах борьбы с преступностью.

Президент Филиппин, в свою очередь, всерьез рассматривает выход страны из ООН, Международного уголовного суда и прекращения действия союзных соглашений с США. "У меня есть обязанность сохранить поколение. Если здесь идет речь о правах человека, то я плевать на это хотел. Я должен вселять страх, потому что враги государства хотят уничтожить наших детей", – заявлял филиппинский лидер в одном из интервью. Кроме того, в минувший четверг, 22 декабря, Дутерте назвал "идиотом" Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.