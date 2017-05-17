У нарцисса Трампа нашли странную особенность

Сотрудники Белого дома обвинили президента США Дональда Трампа в нарциссизме. По их словам, глава Соединенных Штатов читает только те документы, в которых упоминается его имя.

Американские чиновники считают, что Дональд Трамп не способен долго концентрироваться даже на важной информации, передает Reuters. Сотрудники Белого дома рассказали, для того чтобы президент подписал необходимые документы, они придерживаются определенных правил.

Например, по словам источников, глава Соединенных Штатов отдает предпочтение документам, размер которых не превышает одного листа. При этом чиновники добавляют в документы множество карт, картинок и рейтингов, а также различную инфографику.

Информаторы подчеркнули, что Трамп также любит видеть на карте то, о чем он читает. "Он строитель. Он провел всю свою жизнь, разглядывая архитектурные чертежи и поэтажные планы", – пояснил старший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) США.

Также собеседники издания отметили, что американский лидер внимательно читает только те документы, в которых упоминается его имя. В частности, представитель СНБ заявил, что чиновники печатают его фамилию "в параграфах так часто, насколько это возможно".

Напомним, ранее американские журналисты попытались объяснить неоднозначные действия Дональда Трампа тем, что лидер США якобы страдает от болезни Альцгеймера. Позднее экс-советник президента Роджер Стоун развеял этот миф, заявив, что он не замечал у главы государства соответствующих симптомов.