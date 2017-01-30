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Маленькие слабости Трампа
Кто он, Дональд Трамп, – харизматичный миллиардер, обожающий богатую жизнь и красивых женщин или прагматичный политик, способный вернуть Америке былое величие? Этот вопрос многие задавали в самом начале бешеной предвыборной гонки 2016 года.
Еще бы – впервые в истории страны на пост президента баллотировался богатейший человек, причем не получивший капитал в наследство или выигравший в лотерею, а сделавший себя сам. Self-made man, как говорят в США. Трамп – самый богатый кандидат за всю историю американских выборов: по разным данным, его состояние оценивается в сумму от четырех до восьми миллиардов долларов.
Немногие знали до старта выборной гонки в США, что Трамп – актер. Да, политик играл в основном самого себя, эпизодические роли, камео, но играл так много, что не каждая голливудская звезда сможет похвастаться такой богатой фильмографией из полнометражных картин и сериалов. Был он и ведущим популярного ток-шоу.
Что это – причуда миллиардера, желание прославиться еще больше, звездная болезнь или просто хобби? Трамп однозначного ответа на этот вопрос не дает даже в своих книгах. Да, он еще и писатель. Республиканец издал 15 книг о бизнесе, в которых раскрыл секреты успеха. Среди его работ – множество бестселлеров, которые разошлись миллионными тиражами.
Трамп утверждает, что ни разу не пробовал курить и ни разу не употреблял алкоголь. И это при неблагополучной наследственности: его родной брат Фред был алкоголиком. Американский лидер не обзавелся двумя самыми вредными привычками человечества, может быть, поэтому и спит по два-три часа в день. Во всяком случае, так говорят его близкие. Да и сам политик признавался, что этого времени ему вполне достаточно, чтобы восстановить силы.
Еще известно, что Трамп маниакально брезглив и боится подцепить какую-нибудь заразу. Любой публичный человек вынужден ежедневно совершать сотни рукопожатий, и на этот случай президент-чистюля всегда имеет запас влажных салфеток, чтобы постоянно вытирать руки.
Президент считает свою прическу самой знаменитой в Америке. И это правда! Экстравагантный миллиардер заверяет, что моет шевелюру исключительно дешевыми шампунями и никогда не пользуется феном. Однако многие сомневаются, что у него настоящие волосы. На одном из телешоу перед самыми выборами в США Трамп даже разрешил ведущему подергать себя за космы, чтобы тот (а заодно и все неверующие) убедился, что на голове у кандидата в президенты нет парика.
Трамп – большой любитель красивых женщин, и те зачастую платят ему благодарностью. Или даже чем-то более важным и дорогим. Президент трижды был женат, однако в обществе все еще ходят слухи о его бурной молодости. А в прессу незадолго до выборов попала запись его разговора с журналистами: республиканец рассказывал о своих похождениях и не особо стеснялся выражений в адрес слабого пола.
Примечательно, что Трамп не боится попасть впросак или стать объектом шуток. Недавно президент США проявил слабость на переговорах с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которые прошли в Белом доме. Американский лидер не смог без помощи коллеги спуститься с лестницы: он сильно сжал руку спутницы, чтобы она помогла ему преодолеть неожиданное препятствие.
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