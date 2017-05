Трамп дал обещание утопающей Украине

Все больше экспертов сходятся во мнении, что украинские власти теряют контроль над происходящим в стране и буквально тонут в проблемах. При этом словесная поддержка Запада остается неизменной. За очередной порцией обещаний министр иностранных дел Украины Павел Климкин приехал в США.

Дональд Трамп ненадолго встретился с главой украинского внешнеполитического ведомства после его переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. Американский лидер пообщался с чиновником, подтвердив поддержку Киева со стороны Вашингтона и желание работать с украинскими партнерами, чтобы мирно урегулировать конфликт, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Также Климкин получил немало обещаний от Пенса. Как говорится на сайте администрации президента США, тот заверил собеседника в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Пенс напомнил о минских договоренностях, которые, по представлению Вашингтона, остаются самым реальным путем к миру.

Глава украинского МИДа высоко оценил итоги визита в Америку. На своей официальной странице в Twitter Климкин выложил совместные фотографии с Пенсом и Трампом, а также поблагодарил "руководство США и свободного мира" за поддержку.

Appreciate the strong support of Ukraine by the leadership of the U.S. and of the free world. @realDonaldTrump @VP #UnitedForUkraine pic.twitter.com/tSV8JZwTg4