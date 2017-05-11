Трамп дал обещание утопающей Украине
Все больше экспертов сходятся во мнении, что украинские власти теряют контроль над происходящим в стране и буквально тонут в проблемах. При этом словесная поддержка Запада остается неизменной. За очередной порцией обещаний министр иностранных дел Украины Павел Климкин приехал в США.
Дональд Трамп ненадолго встретился с главой украинского внешнеполитического ведомства после его переговоров с вице-президентом Майклом Пенсом. Американский лидер пообщался с чиновником, подтвердив поддержку Киева со стороны Вашингтона и желание работать с украинскими партнерами, чтобы мирно урегулировать конфликт, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.
Также Климкин получил немало обещаний от Пенса. Как говорится на сайте администрации президента США, тот заверил собеседника в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Пенс напомнил о минских договоренностях, которые, по представлению Вашингтона, остаются самым реальным путем к миру.
Глава украинского МИДа высоко оценил итоги визита в Америку. На своей официальной странице в Twitter Климкин выложил совместные фотографии с Пенсом и Трампом, а также поблагодарил "руководство США и свободного мира" за поддержку.
Appreciate the strong support of Ukraine by the leadership of the U.S. and of the free world. @realDonaldTrump @VP #UnitedForUkraine pic.twitter.com/tSV8JZwTg4— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 мая 2017 г.
Отметим, что переговоры с американскими политиками провел и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он побеседовал с главой Госдепартамента Рексом Тиллерсоном, а затем – с Дональдом Трампом. Эти встречи вызвали настоящий ажиотаж в СМИ.
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