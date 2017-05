Трамп ловко унизил Киев за его же деньги

О том, что Киев заплатил за встречу с Трампом, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко. "Украинская сторона заплатила известной американской лоббистской фирме деньгами украинских налогоплательщиков, украденными у украинского народа в размере 400 тысяч долларов США", – написал парламентарий на своей странице в Facebook.

При этом он отметил, что состоявшаяся накануне встреча не планировалась и была проведена в качестве "компенсации" переговоров президента США с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым. Кроме того, отметил Артеменко, беседа длилась всего лишь шесть минут ради протокольной съемки.

Однако в украинском МИДе заявили, что встреча Климкина с Трампом была крайне продуктивной. Якобы министр иностранных дел обсудил с главой Белого дома вопросы дальнейшей политической, экономической и военной поддержки Киева Вашингтоном.

Прокомментировал сообщение Артеменко и сам Климкин. По его словам, никаких денег за встречу с американским лидером Киев не платил. "Я по определению, и это мой принцип, не использую никаких лоббистов или других для организации каких-либо встреч", – цитируют главу украинского внешнеполитического ведомства тамошние СМИ.

Тем не менее по фотографиям со встречи Трампа и Климкина заметно, что американский лидер не проявил никакого интереса к украинским гостям, даже не предложив присесть министру иностранных дел Незалежной. "Климкину позволили обменяться парой фраз с Трампом. Это что угодно, но не переговоры. Зато Трамп получил возможность сделать этот чудесный твит", – прокомментировал встречу бывший директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

Yesterday, on the same day- I had meetings with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov and the FM of Ukraine, Pavlo Klimkin.#LetsMakePeace! pic.twitter.com/SPiIrJqI6G