Охрана Порошенко сняла с Ляшко часы

Охрана президента Украины Петра Порошенко сняла часы с лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об инциденте рассказал украинский депутат Игорь Мосийчук.

Мосийчук признался, что Ляшко недавно рассказал ему историю о том, как перед визитом в кабинет Порошенко, с него сняли часы. "И Ляшко тогда сказал президенту: "Петр Алексеевич, вы не с того часы снимаете. Надо было с Онищенко (Александра Онищенко – украинского депутата, покинувшего страну в связи с уголовными преследованиями, – Прим.ред.) снимать", – поделился Мосийчук с каналом "112.Украина".

Такой тотальный контроль связан с усиленной охраной украинского президента после того, как Алексадра Онищенко поймали на шпионаже. Депутат записывал все разговоры с Порошенко на электронные часы.

По заверениям Онищенко, в этих беседах содержатся доказательства коррупционной деятельности украинского лидера. Депутат обещал передать компромат властям США. "У меня много компромата на Порошенко. Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о его любви к государству и Украине, к народу. Я два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", – заявил политик украинским журналистам.

Отметим, что и сам Александр Онищенко был замечен в денежных махинациях и в июле 2016 года лишен Верховной радой неприкосновенности. Позже он сообщил, что перебрался в Австрию. Депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа, добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". По версии следствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств.

