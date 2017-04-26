Запад признал поражение в войне санкций с Россией

Донбасс в огне Скандал с Порошенко Страсти вокруг президента Трампа

Самое читаемое

Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Алла Пугачева снова станет бабушкой
Больную Варум откачивали 40 минут
Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
В Москве схватили заблокировавшего детскую скорую автохама
партнеры
Среда 26 апреля
Лента новостей
20:02
После ухода Корчевникова "Прямой эфир" настиг еще один удар
19:58
Борисова эмоционально ответила на нападки матери
19:54
Умер режиссер "Молчания ягнят"
19:29
США испытали межконтинентальную ракету (видео)
19:11
На севере Москвы эвакуировали гипермаркет
19:01
У тайного сына Манучарова объявился второй отец
18:48
Под Москвой из-за упавшего дерева встал аэроэкспресс
18:47
В соцсетях подсели на новый безумный фетиш
18:26
В центре Москвы мотоциклист столкнулся с "Газелью"
17:54
7 лучших фильмов о чернобыльской катастрофе
17:51
Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак
17:45
Найдена неожиданная причина хронической усталости
17:37
Расстрел бизнесмена в Москве попал на видео
17:35
Больной Хворостовский вернулся на сцену
17:22
Россия вывела половину войск из Сирии
17:21
Оперная дива Хибла Герзмава даст концерт в Москве
17:19
Полицейские показали погоню за лихачом на Lexus (видео)
17:16
Мужа звезды "Ворониных" ослепила ревность
17:05
Путин поручил Медведеву перевоспитать Мединского
16:49
Шарапова угодила в новый скандал
16:32
Москва заиграет новыми красками
16:25
Спасенный от смерти тюлененок пришел в восторг от воды (видео)
16:24
Бросивший жену Носик получил по шее от любовницы
16:13
Юлия Самойлова: Мы просто забежали в загс и расписались
16:13
Японский дизайнер продает платья с русскими надписями за $500
16:09
Плюсы и минусы советского образования
16:09
Польского русофоба снова побили в прямом эфире (видео)
16:07
Мизулина связала любовь к порно с бесплодием
16:03
В Турции нашли гроб с телом российского генерала
15:41
В России хотят сажать за похищение невест
15:41
Где искать останки инопланетян
15:37
Плетнев развелся после скандала с Джигарханяном
15:29
Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья
15:18
В Москве мертвец полгода просидел в машине
15:03
В магазине Сыктывкара нашли "крыску Лариску" (фото)
14:54
Попавшая в опалу Нюша о взятках и зарплатах жюри на "Голосе"
14:49
В Крыму нашли полный сокровищ корабль
14:45
Семья барсуков терроризирует британскую деревню
14:37
Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
14:34
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
14:29
Что произойдет в случае падения самолета на АЭС
14:27
Жителям Тюмени изуродовали машины за несуществующие долги
14:17
Памятник Киркорову показали в Кремле
14:13
Народ молится за больную раком звезду "Дома-2"
14:08
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
14:06
Москву зальют тропические дожди
13:59
В Санкт-Петербурге открылся центр сексуального образования
13:39
Угрозы довели "несчастную миллионершу" до паранойи
13:32
Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
13:31
После разрыва с мужем-миллионером модель возвращается в Россию
13:25
Покалеченный в Болгарии Николас Кейдж летит на операцию в США
13:24
Ко Дню Победы выпущен смартфон со Сталиным
12:56
Почему певица МакSим скрывает лицо дочери
12:49
В Сибири разбился МиГ-31
12:47
Курильщиков сравнили с педофилами
12:44
Обезумевший Киев издевается над 94-летним ветераном
12:43
На западе Москвы неизвестный ранил мужчину
12:38
Сестра Федора Бондарчука рассказала о конфликте в семье
12:36
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
12:29
Плющенко похвастался дорогим авто
12:17
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
12:10
Мать Фриске пытается растопить сердце Шепелева
12:07
Dni.Ru признали самым вовлекающим СМИ
12:04
Раскрыт секрет картины "Крик" Эдварда Мунка
12:03
Актрисе Александровой выстрелили в глаз
11:49
Соседи бегут от Порошенко
11:43
Заблокировавший детскую скорую автохам остался безнаказанным
11:33
В Киеве в детском саду прогремел взрыв
11:27
Найден простой способ заработать инфаркт
11:27
В Москве объявлено штормовое предупреждение
11:15
В Химках эвакуировали посетителей "Меги" (видео)
11:06
Рекордное счастье россиян объяснили затяжными проблемами
10:59
Охрана не отходит от палаты больного Тимати
10:53
Бузову в коротком топике назвали мерзостью
10:52
Рэпер Дрейк и Дэвид Боуи стали самыми популярными музыкантами
10:48
Главный палач Украины опозорился из-за обогревателя
10:45
Каких сюрпризов ждать России от Китая
10:38
Алкогольные посиделки в тайге закончились кровавой разборкой
10:37
ФСБ сорвала планы террористов "ИГ" на Сахалине
10:25
Курс доллара показал рост
10:19
Налетчики в чулках ограбили ювелирный магазин в Петербурге
10:13
Звезда "Кухни" расплакалась из-за серьезной болезни
10:09
Названа дата премьеры девятого эпизода "Звездных войн"
09:52
Эсминец США увернулся от иранского катера
09:52
Максакова кипит после потери наследства
09:21
Американец прославился на весь мир из-за измены подруги
09:18
Россиянам запретили пить вино из Черногории
09:14
В ДТП с четырьмя грузовиками под Москвой погиб человек
09:11
Турнир Dominator Extreme Fight 1 пройдет в Лобне
09:02
Домогаров еле сводит концы с концами
08:44
Судья села на шпагат на работе (видео)
08:43
Москвичам пообещали сырой и ветреный день
08:41
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
08:39
Все насильники из детдома в Петербурге арестованы
08:29
Европу охватила эпидемия кори
08:19
Таможня открыла охоту на дешевые детские автокресла
08:00
При пожаре на севере Москвы погиб человек
22:08
Максакова о семейной драме Вороненкова
21:55
На МКАД таксист сбил мужчину
21:34
Европейские цены растут в шесть раз быстрее российских
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Филипп Киркоров скоро женится
Максакова кипит после потери наследства
Составлен график отключения горячей воды в Москве
Волочкова укрыла в своем доме Лолиту с ребенком
Трагическая история любви убитой в США россиянки
Медики поставили диагноз Диане Шурыгиной
Политика

Запад признал поражение в войне санкций с Россией

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Западные эксперты и журналисты постепенно признают, что антироссийские санкции стали обузой для Европы. Российская экономика, по оценкам европейских аналитиков, напротив, только окрепла за последние три года.
прочитано 406 раз

Австрийское издание Die Presse признает, что санкции укрепили сельскозяйственную отрасль России. Потребители перешли на отечественные продукты, в результате агропромышленное производство в годы рецессии выросло на 2,6% в 2015 году и на 4,8% в 2016-м.

ПО ТЕМЕ

Лавров поставил на место покровителей Порошенко

Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"

Сколько Европа потеряла из-за антироссийских санкций

Россия полностью обеспечивает себя свининой и мясом птицы, а также стала крупнейшим экспортером зерна. В тепличном овощеводстве рост составил 30%. Этот сектор щедро поддерживает государство, а также частные лица, которые инвестируют миллиарды, говорится в статье.

В тоже время за три года антироссийских санкций и введенного в ответ продуктового эмбарго товарооборот между Евросоюзом и Россией сократился на 180 миллиардов евро. Гигантские потери понесли сотни европейских фермеров, многие из них находятся на грани банкротства.

В Польше в этом году могут разориться десятки фермеров, выращивающих яблоки: урожай фруктов обещает быть небывалым, а продавать их некому. Фермеры и сельскохозяйственные кооперативы потеряли свой основной экспортный рынок объемом 5,5 миллиарда евро. Больше всего пострадали от санкций производители молочной продукции, говядины, свинины, фруктов и овощей.

О том, что санкции Европа ввела под нажимом Вашингтона и они не сыграли той роли, которая им отводилась заокеанскими прожектерами, постепенно признают сами европейские политики. Сегодня Крым посетила большая делегация политиков и бизнесменов из Германии. Член ХДС и эксперт партии по внешней политике Евросоюза Вилли Виммер на встрече с руководством республики подчеркнул, что введение антироссийских санкций было не обосновано.

Политик также считает, что сложившаяся обстановка в мире провоцирует войну между Европой и Россией, но большинство простых людей в Европе не хотят участвовать в этом.

Страны Евросоюза ввели санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Москва в ответ ввела продовольственное эмбарго, ограничивающее поставки в основном сельскохозяйственной продукции из Европы. Российские власти не раз заявляли, что западные санкции ударили, прежде всего, по самой Европе.

Автор: Александр Комаров26 апреля 2017, 19:02

Политика

Эрдоган совершил роковую ошибку при общении с Путиным
Лукашенко расписался в вечной дружбе с Порошенко
Японский министр лишился работы из-за оскорбления
Непонятливый Трамп заставил Меркель объясняться 11 раз

Шоу-бизнес

После ухода Корчевникова "Прямой эфир" настиг еще один удар
Борисова эмоционально ответила на нападки матери
У тайного сына Манучарова объявился второй отец
Невесту звезды КВН убивает агрессивный рак

Проишествия

Тракторист незаконно лечил жителей Узбекистана
Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Полицейского уволили за сломанный ноготь зайца (видео)
В США любовник казнил россиянку в лесу

Lifestyle

7 лучших фильмов о чернобыльской катастрофе
Больной Хворостовский вернулся на сцену
В деле с изнасилованием Полански всплыли новые факты
Памятник Киркорову показали в Кремле
Шоу-бизнес

Домогаров еле сводит концы с концами

Мужчина живет на учительскую зарплату матери
Шоу-бизнес

Актрисе Александровой выстрелили в глаз

Из-за серьезной травмы звезда на четыре месяца угодила в больницу
Шоу-бизнес

Попавшая в опалу Нюша о взятках и зарплатах жюри на "Голосе"

Самая молодая наставница раскрыла все карты
Шоу-бизнес

Денис Матросов отменил свадьбу из-за несчастья

Известный актер дал откровенное интервью

Гороскоп

Филипп Киркоров скоро женится
Астрологический прогноз с 24 по 30 апреля
Табаков покинет семью ради жизни за границей
Новая любовь Андрея Соколова

Фоторепортажи

Киркоров вбухал в новое шоу 369 миллионов
Самойлова и Кадыров спели в Храме Христа Спасителя
Чурикова предстала перед иностранным продюсером во всей красе
Самые милые домашние животные

Спорт

Шарапова угодила в новый скандал
Судья села на шпагат на работе (видео)
Роналду после скандала поймали с самой красивой женщиной мира
Как фигуристка Медведева обманывает зрителей

Регионы

В Крыму нашли полный сокровищ корабль
Названы причины крушения МиГ-31 в Сибири
Битва ондатры с трактором за лужу попала на видео
Под Смоленском "фокусник" случайно сжег жену
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru