Запад признал поражение в войне санкций с Россией
Австрийское издание Die Presse признает, что санкции укрепили сельскозяйственную отрасль России. Потребители перешли на отечественные продукты, в результате агропромышленное производство в годы рецессии выросло на 2,6% в 2015 году и на 4,8% в 2016-м.
Россия полностью обеспечивает себя свининой и мясом птицы, а также стала крупнейшим экспортером зерна. В тепличном овощеводстве рост составил 30%. Этот сектор щедро поддерживает государство, а также частные лица, которые инвестируют миллиарды, говорится в статье.
В тоже время за три года антироссийских санкций и введенного в ответ продуктового эмбарго товарооборот между Евросоюзом и Россией сократился на 180 миллиардов евро. Гигантские потери понесли сотни европейских фермеров, многие из них находятся на грани банкротства.
В Польше в этом году могут разориться десятки фермеров, выращивающих яблоки: урожай фруктов обещает быть небывалым, а продавать их некому. Фермеры и сельскохозяйственные кооперативы потеряли свой основной экспортный рынок объемом 5,5 миллиарда евро. Больше всего пострадали от санкций производители молочной продукции, говядины, свинины, фруктов и овощей.
Утомленные санкциями - https://t.co/1ZSOoNKvWN #санкции pic.twitter.com/UcxkK4RsCy— CBS MEDIA (@CBS_MEDIA_RU) 25 апреля 2017 г.
О том, что санкции Европа ввела под нажимом Вашингтона и они не сыграли той роли, которая им отводилась заокеанскими прожектерами, постепенно признают сами европейские политики. Сегодня Крым посетила большая делегация политиков и бизнесменов из Германии. Член ХДС и эксперт партии по внешней политике Евросоюза Вилли Виммер на встрече с руководством республики подчеркнул, что введение антироссийских санкций было не обосновано.
Политик также считает, что сложившаяся обстановка в мире провоцирует войну между Европой и Россией, но большинство простых людей в Европе не хотят участвовать в этом.
Страны Евросоюза ввели санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Москва в ответ ввела продовольственное эмбарго, ограничивающее поставки в основном сельскохозяйственной продукции из Европы. Российские власти не раз заявляли, что западные санкции ударили, прежде всего, по самой Европе.
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