Западные эксперты и журналисты постепенно признают, что антироссийские санкции стали обузой для Европы. Российская экономика, по оценкам европейских аналитиков, напротив, только окрепла за последние три года.

Австрийское издание Die Presse признает, что санкции укрепили сельскозяйственную отрасль России. Потребители перешли на отечественные продукты, в результате агропромышленное производство в годы рецессии выросло на 2,6% в 2015 году и на 4,8% в 2016-м.

Россия полностью обеспечивает себя свининой и мясом птицы, а также стала крупнейшим экспортером зерна. В тепличном овощеводстве рост составил 30%. Этот сектор щедро поддерживает государство, а также частные лица, которые инвестируют миллиарды, говорится в статье.

В тоже время за три года антироссийских санкций и введенного в ответ продуктового эмбарго товарооборот между Евросоюзом и Россией сократился на 180 миллиардов евро. Гигантские потери понесли сотни европейских фермеров, многие из них находятся на грани банкротства.

В Польше в этом году могут разориться десятки фермеров, выращивающих яблоки: урожай фруктов обещает быть небывалым, а продавать их некому. Фермеры и сельскохозяйственные кооперативы потеряли свой основной экспортный рынок объемом 5,5 миллиарда евро. Больше всего пострадали от санкций производители молочной продукции, говядины, свинины, фруктов и овощей.

О том, что санкции Европа ввела под нажимом Вашингтона и они не сыграли той роли, которая им отводилась заокеанскими прожектерами, постепенно признают сами европейские политики. Сегодня Крым посетила большая делегация политиков и бизнесменов из Германии. Член ХДС и эксперт партии по внешней политике Евросоюза Вилли Виммер на встрече с руководством республики подчеркнул, что введение антироссийских санкций было не обосновано.

Политик также считает, что сложившаяся обстановка в мире провоцирует войну между Европой и Россией, но большинство простых людей в Европе не хотят участвовать в этом.

Страны Евросоюза ввели санкции в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Москва в ответ ввела продовольственное эмбарго, ограничивающее поставки в основном сельскохозяйственной продукции из Европы. Российские власти не раз заявляли, что западные санкции ударили, прежде всего, по самой Европе.