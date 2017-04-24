Лавров поставил на место покровителей Порошенко

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерикой Могерини раскритиковал позицию ЕС по отношению к конфликту в Донбассе. По его словам, благодаря позиции Брюсселя Киев продолжает уклоняться от выполнения минских соглашений.

Лавров отметил, что из-за войны на востоке Украины Евросоюз подвергает санкциям только Россию, тогда как Украина продолжает безнаказанно игнорировать выполнение минских договоренностей. Вопрос о том, почему так происходит, глава российского внешнеполитического ведомства адресовал напрямую Могерини.

Лавров заявил, что Москва, в отличие от Киева, добросовестно выполняет "свою часть работы". "Если позиция Евросоюза заключается в том, что все должны выполнять свою часть обязательств, то возникает вопрос: а почему санкции только против России?" – задался вопросом дипломат.

Как отметил Лавров, саботаж минских соглашений со стороны Украины должен получить адекватную реакцию со стороны тех, "кто покровительствует этому правительству". При этом дипломат отметил, что Россия в рамках своих обязательств готова оказать воздействие на Луганск и Донецк, когда Киев начнет сам выполнять свою часть договоренностей.





Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства заверил Могерини в стремлении Москвы развивать стратегическое партнерство с ЕС. Глава европейской дипломатии в свою очередь заявила, что стратегическое партнерство между двумя сторонами вряд ли возможно при сохранении санкций. Вместе с тем она подчеркнула, что у России и Евросоюза есть широкий круг вопросов для взаимодействия.

Стоит отметить, что Россия ранее неоднократно заявляла о необходимости прямого диалога между Украиной и непризнанными республиками Донбасса в соответствии с минскими договоренностями. Тем не менее киевские власти продолжают уклоняться от диалога с ДНР и ЛНР, вместо этого стягивая на линию соприкосновения тяжелую технику и обстреливая находящиеся под контролем непризнанных республик мирные города и поселки.