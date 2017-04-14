Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам

Новый пресс-секретарь американской администрации за три месяца умудрился допустить 11 серьезных ляпов в своих выступлениях перед журналистами. На своей страничке в соцсети Шон Спайсер тоже не блещет знаниями и часто смешит своих подписчиков.

Британские СМИ собрали целую коллекцию неточностей, прозвучавших в выступлениях Спайсера. В первый день работы на должности пресс-секретаря президента Спайсер утверждал, что на инаугурации Трампа присутствовало больше людей, чем у Барака Обамы. Белый дом позже отказался подтверждать достоверность твиттов пресс-секретаря.

Также Спайсер ложно отрицал, что у Трампа нет банного халата, что породило большое количество мемов в Сети. За недавнюю ошибку пресс-секретаря, когда он сравнил президента Сирии Башара Асада с Гитлером, Спайсера попросили снять с должности.

Журналисты также подметили, что новый пресс-секретарь Белого дома никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делает ошибки.

К примеру, не так давно Спайсер ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. В начале февраля Шон Спайсер дважды называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В ближайшее время Спайсер с большой долей вероятности покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN месяц назад сообщали, что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям

Пока же Спайсеру удается достаточно жестко, по-армейски выстраивать отношения с журналистами, что не характерно для политиков и чиновников в США. Во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал представителей прессы, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы.

Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6 — John Aravosis (@aravosis) 7 февраля 2017 г.

Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв Военно-морских сил США в звании коммандера (капитана второго ранга).

Дженифер Псаки, занимавшая в администрации Барак Обамы должность помощника президента по коммуникациям, прославилась своей некомпетентностью. В экспертном сообществе даже появился термин "феномен Псаки". Есть версия о том, что таким образом американское руководство избегало необходимости ответов на неудобные вопросы в период международной нестабильности.

С помощью ляпов Псаки Государственный департамент США выигрывал время для полного анализа той или иной ситуации во избежание несогласованности в заявлениях первых лиц. Вместо того чтобы представлять мировой общественности точку зрения по тем или иным вопросам, они предлагали миру слушать Псаки, слова которой всерьез не воспринимались.