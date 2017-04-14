Пресс-секретарь Трампа переплюнул Псаки по ляпам
Британские СМИ собрали целую коллекцию неточностей, прозвучавших в выступлениях Спайсера. В первый день работы на должности пресс-секретаря президента Спайсер утверждал, что на инаугурации Трампа присутствовало больше людей, чем у Барака Обамы. Белый дом позже отказался подтверждать достоверность твиттов пресс-секретаря.
Также Спайсер ложно отрицал, что у Трампа нет банного халата, что породило большое количество мемов в Сети. За недавнюю ошибку пресс-секретаря, когда он сравнил президента Сирии Башара Асада с Гитлером, Спайсера попросили снять с должности.
Журналисты также подметили, что новый пресс-секретарь Белого дома никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делает ошибки.
К примеру, не так давно Спайсер ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. В начале февраля Шон Спайсер дважды называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.
Тупость американских чиновников давно уже переплюнула все анекдоты Задорнова – эксперт о Спайсере https://t.co/56wBmGLbvW#спайсер #кедми pic.twitter.com/T0dlTxTfvO— Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 11 апреля 2017 г.
В ближайшее время Спайсер с большой долей вероятности покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN месяц назад сообщали, что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям
Пока же Спайсеру удается достаточно жестко, по-армейски выстраивать отношения с журналистами, что не характерно для политиков и чиновников в США. Во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал представителей прессы, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы.
Donald Trump would never wear a bathrobe. pic.twitter.com/uGo1unhwE6— John Aravosis (@aravosis) 7 февраля 2017 г.
Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв Военно-морских сил США в звании коммандера (капитана второго ранга).
Дженифер Псаки, занимавшая в администрации Барак Обамы должность помощника президента по коммуникациям, прославилась своей некомпетентностью. В экспертном сообществе даже появился термин "феномен Псаки". Есть версия о том, что таким образом американское руководство избегало необходимости ответов на неудобные вопросы в период международной нестабильности.
#CNN: Джен #Псаки посоветовала #Спайсер'у и #Конуэй прекратить лгать и проверять фактыhttps://t.co/7LTTZZRku1https://t.co/2nJe7GY59f pic.twitter.com/kinbKCHcJo— FromSevastopol (@FromSevastopol) 17 февраля 2017 г.
С помощью ляпов Псаки Государственный департамент США выигрывал время для полного анализа той или иной ситуации во избежание несогласованности в заявлениях первых лиц. Вместо того чтобы представлять мировой общественности точку зрения по тем или иным вопросам, они предлагали миру слушать Псаки, слова которой всерьез не воспринимались.
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