Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена

Новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делает ошибки.

Накануне пресс-секретарь Трампа ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. В начале февраля Шон Спайсер дважды называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

14 февраля представитель Белого дома сделал громкое заявление от имени своего шефа. По словам Спайсера, Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе. До этого, 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей планов по снятию антироссийских санкций.

Интересно, что Спайсер с большой долей вероятности скоро покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN сообщили, что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям Сейчас Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям в американской администрации.

Пока же Спайсеру удается достаточно жестко, по-армейски выстраивать отношения с журналистами, что нехарактерно для политиков и чиновников в США. Во время своего первого брифинга в качестве пресс-секретаря он после короткого выступления, в котором раскритиковал представителей прессы, покинул зал, отказавшись отвечать на их вопросы.

Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв Военно-морских сил США в звании коммандера (капитана второго ранга).