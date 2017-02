Впавший в немилость пресс-секретарь Трампа путает имена

Накануне пресс-секретарь Трампа ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. В начале февраля Шон Спайсер дважды называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

14 февраля представитель Белого дома сделал громкое заявление от имени своего шефа. По словам Спайсера, Трамп дал ясно понять, что ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации в Донбассе. До этого, 9 февраля Спайсер заявил об отсутствии у американских властей планов по снятию антироссийских санкций.

Интересно, что Спайсер с большой долей вероятности скоро покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN сообщили, что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям Сейчас Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям в американской администрации.

Here's a handy guide, because it's easy to confuse the two...even in a prepared statement. #SpicerFacts #JoeTrudeau pic.twitter.com/Qum0rGfiC4