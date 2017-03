Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

В торговом зале к Спайсеру подошла женщина начала громко спрашивать – "как ему работается на фашиста", что он может ей "рассказать о России", и "совершал ли он государственную измену, как и президент" США Дональд Трамп. Спайсер в ответ сказал: "У нас великая страна, раз позволяет вам здесь находиться".

В Белом доме происшествие в магазине не комментировали, но президент США Дональд Трамп сделал в Twitter такую запись: "Поразительно, насколько грубы многие СМИ по отношению к моим представителям, работающим изо всех сил. Будьте повежливее – у вас все будет получаться гораздо лучше!"

Между тем новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делает ошибки. В феврале он ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. Также Спайсер дважды называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

