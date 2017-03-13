Пресс-секретаря Трампа унизили в магазине

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер не совсем удачно сходил в минувшие выходные в магазин. В одном из вашингтонских салонов Apple ему пришлось общаться с недовольными согражданами.

В торговом зале к Спайсеру подошла женщина начала громко спрашивать – "как ему работается на фашиста", что он может ей "рассказать о России", и "совершал ли он государственную измену, как и президент" США Дональд Трамп. Спайсер в ответ сказал: "У нас великая страна, раз позволяет вам здесь находиться".

В Белом доме происшествие в магазине не комментировали, но президент США Дональд Трамп сделал в Twitter такую запись: "Поразительно, насколько грубы многие СМИ по отношению к моим представителям, работающим изо всех сил. Будьте повежливее – у вас все будет получаться гораздо лучше!"

Между тем новый пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер никак не может выучить имена и фамилии мировых лидеров. Выступая на брифингах, представитель администрации США регулярно делает ошибки. В феврале он ошибся в имени канадского премьера Джастина Трюдо, назвав его Джо. Также Спайсер дважды называл австралийского премьера Малкольма Тернбулла "Малкольмом Трамблом". А в конце января 2017 года американская администрация ошиблась в написании имени премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Asking @PressSec questions in Apple Store since he doesn't like the press. https://t.co/l493z2gG4x — Shree ✊��❤️���� (@shreec) 11 марта 2017 г.

Месяц назад в Белом доме поползли слухи о том, что Спайсер с большой долей вероятности скоро покинет команду Дональда Трампа. Осведомленные источники телеканала CNN сообщали, что новый глава Белого дома разочарован своим пресс-секретарем и ищет нового человека на должность директора по коммуникациям. Сейчас Спайсер занимает одновременно должность пресс-секретаря и директора по коммуникациям в американской администрации.

Шону Спайсеру 45 лет, он входит в резерв Военно-морских сил США в звании коммандера (капитана второго ранга).