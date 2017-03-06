Трамп подписал новый иммиграционный указ

Президент США Дональд Трамп официально подписал новый указ о иммиграции. Согласно документу, на 90 дней вводится запрет на въезд в Америку для граждан Судана, Сирии, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена. Исключение будет сделано для тех, кому виза уже была выдана, передает "Газета.ру".