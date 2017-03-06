Ракеты КНДР взволновали Кремль

"Что касается пусков из КНДР, то, безусловно, мы серьезно обеспокоены", – цитирует "Коммерсантъ" пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Эти действия, заметил он, ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе. "Москва призывает все стороны к сдержанности", добавил официальный представитель Кремля.
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