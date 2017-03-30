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Политика

Неверов: Зарубежные фонды проявляют нездоровое внимание к публикациям Навального

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов считает, что зарубежные структуры, в том числе Госдепартамент США, проявляют "нездоровое внимание" и поддерживают публикации оппозиционера Алексея Навального.
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"Мы видим нездоровое внимание, поддержку со стороны ряда зарубежных структур, в том числе Госдепа США, как публикаций Навального, так и митингов 26 марта, которые сознательно проводились с нарушениями", – написал он на своей странице в Facebook. 

При этом, по мнению политика, "США самим бы разобраться с то и дело проходящими митингами, и взаимоотношениями (экс-президента США Барака) Обамы, (экс-госсекретаря Хиллари) Клинтон и сомнительных структур".
"Ясно же, что блогер Навальный действует в интересах других лиц, мы уже видели это и в отношении "Аэрофлота", и ВТБ, и Роснефти", – подчеркнул Неверов.

"То, что к имени председателя правительства пытаются "приклеить" фонды – это не что иное, как попытка дискредитации накануне отчета правительства, попытка навязать не имеющую отношения к работе кабинета министров повестку", – заявил вице-спикер.

Он напомнил, что "в России существует множество некоммерческих организаций, фондов, чья деятельность не направлена на получение прибыли". "Все они разные, и направление их работы прописано в уставных документах", – добавил парламентарий.

"Что же касается претензий к якобы низкой арендной плате за земельные участки, то, напомню, что есть разные категории земель с разной стоимостью и вопросы могут задаваться арендатору, арендодателю, но никак не председателю правительства", – добавил Неверов. "Мы работаем с правительством именно по вопросам его компетенции, в том числе, в преддверии предстоящего отчета", – заключил зампредседателя Госдумы.

30 марта 2017, 00:25

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