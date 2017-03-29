Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах
По мнению градоначальника Уфы, который вошел в обновленный состав Совета, его члены смогут формировать актуальную повестку для руководства страны. Ялалов поделился и конкретными предложениями. "В первую очередь, они связаны с нормативно-правовой базой. В частности, закон о местном самоуправлении во многом нуждается в коррекции, особенно в части вопросов финансирования и обеспечения полномочий местного самоуправления", – сказал глава Уфы.
Он также обратил внимание на то, что в возглавляемом им городе есть почти два десятка успешных муниципальных практик, которые признаны на федеральном уровне. Ялалов выразил надежду, что они будут замечены и получат распространение в других городах России.
Сегодня, 29 марта президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Председателем Совета стал сам президент. В федеральную часть совещательного органа вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Антон Вайно, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также представители научно-экспертного сообщества.
Региональная часть Совета представлена губернаторами и председателями законодательных органов государственной власти субъектов, от муниципального сообщества – представители различных типов муниципальных образований от всех федеральных округов.
В Совет включены главы городских округов и муниципальных районов, являющиеся руководителями региональных советов муниципальных образований, а также главы городских и сельских поселений.
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