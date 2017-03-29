Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах

Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов.

"У нас будет возможность прямого диалога и мы сможем донести до президента страны наши проблемы и предложения по изменению действующего законодательства, нормативно-правовых актов. Это позволит обеспечить развитие наших городов и территорий, сказал Ялалов в интервью Dni.Ru.

По мнению градоначальника Уфы, который вошел в обновленный состав Совета, его члены смогут формировать актуальную повестку для руководства страны. Ялалов поделился и конкретными предложениями. "В первую очередь, они связаны с нормативно-правовой базой. В частности, закон о местном самоуправлении во многом нуждается в коррекции, особенно в части вопросов финансирования и обеспечения полномочий местного самоуправления", – сказал глава Уфы.

Он также обратил внимание на то, что в возглавляемом им городе есть почти два десятка успешных муниципальных практик, которые признаны на федеральном уровне. Ялалов выразил надежду, что они будут замечены и получат распространение в других городах России.

Сегодня, 29 марта президент России Владимир Путин утвердил новый состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Председателем Совета стал сам президент. В федеральную часть совещательного органа вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, глава кремлевской администрации Антон Вайно, замглавы администрации президента Сергей Кириенко, руководитель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, а также представители научно-экспертного сообщества.

Региональная часть Совета представлена губернаторами и председателями законодательных органов государственной власти субъектов, от муниципального сообщества – представители различных типов муниципальных образований от всех федеральных округов.

В Совет включены главы городских округов и муниципальных районов, являющиеся руководителями региональных советов муниципальных образований, а также главы городских и сельских поселений.