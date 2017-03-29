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Политика

Путин возглавил Совет по развитию местного самоуправления

Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент России Владимир Путин утвердил состав президентского Совета по развитию местного самоуправления. Председателем Совета стал сам президент.
прочитано 1301 раз

В новый состав Совета вошли глава Администрации президента Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и начальник Управления президента по внутренней политике Андрей Ярин, а также министр экономического развития Максим Орешкин. Все они были назначены на нынешние должности в 2016 году. 

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Также в Совет вошли глава Минфина Антон Силуанов и глава Минстроя Михаил Мень. В Совете остались с прошлого состава премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьер Дмитрий Козак и ряд других чиновников. При этом председатель правительства, как и прежде, возглавляет президиум данного Совета.

Обновилась также региональная часть Совета. К его работе подключились, в частности, губернаторы Ростовской, Воронежской и Тюменской областей, глава Кабардино-Балкарии. В муниципальную часть совещательного органа вошли мэры разных городов.

Заседания Совета должны проводиться как правило, один раз в год, а в случае необходимости – и чаще. Последнюю встречу участников Совета по развитию местного самоуправления президент проводил в Иваново в мае 2014 года.

В предыдущий раз кадровые изменения в Совете по развитию местного самоуправления, возглавляемом непосредственно президентом, производились три года назад.

Автор: Александр Комаров29 марта 2017, 18:40

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