Немецкие политики прибыли в Крым
"Каждая делегация из Германии, которая посещает Крым, первые шаги делает очень настороженно. Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли ни военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку. Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корни меняют", – подчеркнул Гемпель.
Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сказал, что визиты в Крым иностранных делегаций позволяют "развеивать ужасные истории", которые сочиняются о жизни полуострова.
"С каждым годом международные деловые контакты расширяются. Сейчас они приобретают широкий размах и все больше правительственных и парламентских структур различных стран принимают решения, в которых по существу признается факт, что крымчане законно выразили свое волеизъявление и референдум был справедливым и что волю народа никто не может игнорировать", – сказал Мурадов.
Поводом послужил неосторожный комментарий в Instagram
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