Немецкие политики прибыли в Крым

Делегация немецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит. Как сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель, в состав делегации вошли десять человек.

Это – главным образом бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, и политики регионального уровня – депутаты от партии "Левые". Делегация планирует ознакомиться с достопримечательностями Ялты и Севастополя, а также встретиться в Симферополе с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

"Каждая делегация из Германии, которая посещает Крым, первые шаги делает очень настороженно. Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли ни военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку. Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корни меняют", – подчеркнул Гемпель.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов сказал, что визиты в Крым иностранных делегаций позволяют "развеивать ужасные истории", которые сочиняются о жизни полуострова.

"С каждым годом международные деловые контакты расширяются. Сейчас они приобретают широкий размах и все больше правительственных и парламентских структур различных стран принимают решения, в которых по существу признается факт, что крымчане законно выразили свое волеизъявление и референдум был справедливым и что волю народа никто не может игнорировать", – сказал Мурадов.