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Общество

Москвичи поддержали воссоединение Крыма с Россией

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
В Москве в честь третьей годовщины воссоединения Крыма с Россией прошел грандиозный молодежный фестиваль "Весна". Его гостями стали десятки тысяч москвичей и гостей столицы, которые прекрасно провели время на площадках мероприятия.
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Праздновать российская столица начала еще утром, когда открылся фестиваль "Весна", посетить который смогли все желающие. Первый его эта ознаменовался настоящим праздником для любителей спорта – гонкой ГТО.

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В Москве проходит грандиозный фестиваль "Весна"

Стоит отметить, что задача это совсем не из легких, ведь ее участникам предстояло преодолеть пять километров по пересеченной местности Воробьевых гор. На пути участников гонки ждали 22 препятствия. Каждое из них было своеобразной рубежной точкой, которая связана с какими-либо историческими фактами или достопримечательностями Крымского полуострова. Несмотря на то, что выиграли гонку первые пришедшие к финишу, спортивное состязание обеспечило заряд бодрости и хорошего настроения всем участникам мероприятия. А это значит, что все-таки победила дружба.

Фото: Dni.Ru

Кроме того, для любознательных посетителей фестиваля прошли многочисленные творческие мастер-классы на любой вкус. Их участником мог стать любой желающий.

Однако главной фишкой фестиваля стал начавшийся в 17:00 красочный митинг-концерт, в котором приняли участие звезды российской эстрады. Среди них группы "Любэ", группа "Фабрика", "Градусы", певица Валерия, исполнитель Денис Майданов и многие другие звезды отечественного музыкального небосклона.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Специально для концерта перед главным зданием Московского государственного университета была установлена огромная сцена со множеством экранов. Поэтому те, кому не хватило места в первых рядах, могли наблюдать на них за происходящим на сцене.

Собравшиеся зрители, среди которых были, в том числе, жители Крыма, держали в руках российские флаги, георгиевские знамена, а также флаги некоторых политических и общественных организаций. По словам посетителей фестиваля, для них было очень важно прийти и поддержать историческое воссоединение России и Крымского полуострова.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Стоит отметить, что одними из наиболее активным участников фестиваля "Весна" стали студенческие организации, среди которых студотряды Московского энергетического института. По словам руководителя штаба студотрядов МЭИ Никиты Ремнева, студенчеству очень приятно осознавать, что они смогли принять участие в праздновании столь знаменательного события.

По его словам, молодежь очень трепетно относится к нынешнему празднику, подчеркивая, что историческое воссоединение Крыма с Россией  является серьезным и поучительным прецедентом для всей России, в том числе для молодого поколения. "Очень приятно видеть патриотическую позицию молодежи, ведь именно от нее зависит будущее нашей страны", – отметил командир штаба студотрядов МЭИ.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Что касается количества пришедших на Воробьевы горы поддержать воссоединение Крыма с Россией, то, по данным московской полиции, всего в мероприятии приняло участие порядка 150 тысяч человек. "На Университетской площади перед зданием МГУ имени М.В.Ломоносова проходят праздничные мероприятия, посвященные третей годовщине присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации. По состоянию на 19.00 в праздновании принимают участие порядка 150 тыс. человек", – заявил дежурный пресс-службы.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

При этом все время работы фестиваля порядок обеспечивали около трех тысяч сотрудников полиции, нацгвардии, а также были задействованы силы народных дружинников.

А закончился праздник великолепным фейерверком, который озарил уже потемневшее к тому моменту над российской столицей небо.

Фото: Надежда Гдалевич, Vk.com


Автор: Иван Поляков18 марта 2017, 20:02

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