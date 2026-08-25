Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале

Очередной суровый удар судьбы настиг бежавшую из России Аллу Пугачеву там, где она меньше всего этого ожидала.



Певица, покинувшая родную страну и пытающаяся обустроить комфортную жизнь за границей, снова столкнулась с тяжелым испытанием. На чужбине пристанище 77-летней артистки пострадало от разбушевавшейся стихии: мощнейший ураган, пронесшийся по Латвии и ставший самым разрушительным за последние 20 лет, не пощадил юрмальское владение Примадонны.

Элитный курортный поселок, где звезда привыкла пережидать летний зной, в считанные минуты превратился в настоящую зону бедствия. Шквалистый ветер вырывал с корнем многолетние сосны, рвал провода и буквально сносил все на своем пути. В самом эпицентре этого природного хаоса оказалась роскошная вилла, которую звездное семейство арендует на Балтийском побережье.

Очевидцы из числа местных жителей сняли на видео пугающие последствия катаклизма. На опубликованных в Сети кадрах видно, как гигантские деревья под тяжестью собственного веса обрушились прямо на массивную ограду резиденции Пугачевой. Монументальный забор, за которым исполнительница пряталась от назойливых глаз и папарацци, сметен и частично разрушен.

"Это дом Аллы Борисовны. За забором, разумеется... Деревья упали прямо на забор. Улица рядом вся перекрыта спасательными службами. В общем, настоящий ужас!" — со страхом делится эмоциями одна из жительниц Юрмалы, заснявшая разгромленные владения звезды.

Удар природы оказался действительно жестоким. Город парализован: дороги перекрыты завалами, электроснабжение нарушено, а экстренные службы работают на пределе возможностей. Сама Алла Борисовна пока не выходила на связь и не комментировала разрушения вокруг своего прибежища.

Напомним, после спешного отъезда из России в 2022 году Пугачева вместе с мужем и младшими детьми скитается по зарубежным странам. Сначала семья обосновалась в Израиле, однако из-за проблем со здоровьем, преклонного возраста и невыносимой жары была вынуждена искать новое место и перебраться на Кипр. Но и там певице не сидится: душный кипрский климат оказался слишком тяжелым для ее ослабленного сердца. Именно поэтому каждое лето артистка уезжает на прохладную Балтику, снимая дорогостоящий особняк в Юрмале.