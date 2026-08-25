Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале

Джиган взмолился о помощи Тесты Натали раскрыла подробности смерти мужа Игры Сонник

Топ новостей недели

Убитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утратеУбитая горем Татьяна Буланова заговорила о невосполнимой утрате Назван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара ГвердцителиНазван тайный приют увядающей певицы: куда на самом деле исчезла Тамара Гвердцители Мать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судомМать покойного мужа Седоковой с потрохами сдала певицу перед судом "Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши"Деньги заканчиваются!": на какие условия пошла Пугачева ради былой роскоши

Лента новостей

Вторник 25 августа

14:01Ученые бьют тревогу: аномальный максимум океана грозит скорой катастрофой 12:30Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале 10:37Главный секрет идеального тела к зиме: что нужно успеть сделать до конца августа 09:41Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление 00:29Притянет богатство и идеального мужа: как один простой шаг 25 августа изменит вашу жизнь 19:50От лабораторий до жилых кварталов: каким станет Сколково 18:22Онколог раскрыла, как обычные родинки после отпуска могут превратиться в рак 17:04"Бурановские бабушки" публично набросились на Прохора Шаляпина 15:22Рыдающая Натали впервые раскрыла жуткие детали самоубийства мужа: Услышала звук 12:43Находящийся в рехабе Джиган слезно взмолился о спасении 10:46Сенсация в горах Турции: георадары случайно нашли легендарный Ноев ковчег 09:33Едва сдерживающий слезы Киркоров слил тайну о сокровищах беглой Пугачевой 00:37Сделайте это 24 августа – и в дом придет тепло и богатый урожай: тайные приметы дня Евпатия 17:41Скандалы, блат и миллионы на учебу: где будут учиться подросшие наследники российских звезд 15:53Переход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска 12:16Алена Апина обнажила душу и поведала о страшной трагедии: Теперь вы знаете про меня все 06:31Умойтесь этой водой 23 августа – и болезни отступят: тайные обряды и приметы на Лаврентия 18:03Изменившаяся до неузнаваемости Волочкова ввела россиян в оцепенение своим видом 15:33"Мы постоянно как на поле боя": Дана Борисова сделала шокирующее заявление о ненависти к собственной дочери 12:18"Не хочу в школу". Говорит мама 06:24Привлечет богатство и огромную прибыль: простой секрет 22 августа кардинально изменит вашу жизнь 18:14Смертельная ошибка: чем опасна пластическая операция в августе 16:16Губернатор Подмосковья проверил готовность новой школы на 1100 мест в Лосино-Петровском 16:11Заросла бурьяном, памятника нет: шокирующие кадры с заброшенной могилы Коклюшкина слили в сеть 14:09Назван один из главных предвестников инфаркта: проверьте себя дома 12:43Собянин: Строительство моста через Москву-реку планируется завершить в 2026 году 12:39Для голосующих электронно розыгрыши "Миллиона призов" пройдут 19–21 сентября 12:36"Ей нужны только деньги!": внучка Алексея Глызина со скандалом сорвала маску с внебрачной дочери певца 11:05Розанова раскрыла правду об обнищавшем и преобразившемся Ефремове 09:34"Было даже немного жалко": обнародована позорная тайна Киркорова и Пугачевой 00:23Загадайте желание 21 августа: мощные обряды дня Мирона Ветрогона принесут богатство и счастье 21:47От очередей к видеоконсультациям: как за 15 лет изменились московские центры госуслуг 17:44"Это не Москонцерт!": Кремль жестко осадил рэпера Канье Уэста после слухов о тайной встрече 15:58Пережившая травлю дочери Юлия Пересильд бросила все и улетела из страны 14:16Вскрылось, какой странный каприз выставил Меладзе за приезд к богатым россиянам 12:47Катастрофа в космосе: 500-миллионный гигант NASA вырвался из-под контроля и несется к Земле 11:02Небритый и растрепанный Андрей Малахов шокировал россиян новым видом 09:36"Продали за 14 тысяч": с молотка ушла часть элитного имения Пугачевой под Москвой 00:34Названы 5 опасных ошибок, которые лишат здоровья и разрушат жизнь в день Малинника 20 августа 18:56Танцы с сотрясением мозга: скрытые камеры выдали шокирующую правду о жестоком избиении дочки хоккеиста 17:47Алексей Чумаков сделал шокирующее заявление о своей профнепригодности 17:30Наставничество назвали важным элементом профилактической работы с несовершеннолетними в Подмосковье 15:5339 миллионов на кону: сын Грачевского развязал жестокую войну за наследие "Ералаша" 13:12В Москве представили сразу несколько промышленных разработок – Собянин 13:04Собянин: Силы ПВО уничтожили еще восемь БПЛА на подлете к Москве 12:59Сергей Собянин рассказал о помощи Москвы в восстановлении больниц в ЛНР и ДНР 11:02Жена Смолова публично разнесла известный бренд за насмешки над Волочковой: Отвратительно 09:40"Информацию подтверждаем": SHAMAN "умыл" эпатажного Канье Уэста после тайных переговоров 00:56Ни в коем случае не делайте это 19 августа: суровые запреты в день Преображения Господнего и Яблочный Спас 17:24Онколог раскрыла, какие именно родинки превращаются в рак
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале

Пострадала от стихии на чужбине: на Пугачеву обрушилась беда в Юрмале
469

Очередной суровый удар судьбы настиг бежавшую из России Аллу Пугачеву там, где она меньше всего этого ожидала.

Певица, покинувшая родную страну и пытающаяся обустроить комфортную жизнь за границей, снова столкнулась с тяжелым испытанием. На чужбине пристанище 77-летней артистки пострадало от разбушевавшейся стихии: мощнейший ураган, пронесшийся по Латвии и ставший самым разрушительным за последние 20 лет, не пощадил юрмальское владение Примадонны.

Элитный курортный поселок, где звезда привыкла пережидать летний зной, в считанные минуты превратился в настоящую зону бедствия. Шквалистый ветер вырывал с корнем многолетние сосны, рвал провода и буквально сносил все на своем пути. В самом эпицентре этого природного хаоса оказалась роскошная вилла, которую звездное семейство арендует на Балтийском побережье.

Очевидцы из числа местных жителей сняли на видео пугающие последствия катаклизма. На опубликованных в Сети кадрах видно, как гигантские деревья под тяжестью собственного веса обрушились прямо на массивную ограду резиденции Пугачевой. Монументальный забор, за которым исполнительница пряталась от назойливых глаз и папарацци, сметен и частично разрушен.

"Это дом Аллы Борисовны. За забором, разумеется... Деревья упали прямо на забор. Улица рядом вся перекрыта спасательными службами. В общем, настоящий ужас!" — со страхом делится эмоциями одна из жительниц Юрмалы, заснявшая разгромленные владения звезды.

Удар природы оказался действительно жестоким. Город парализован: дороги перекрыты завалами, электроснабжение нарушено, а экстренные службы работают на пределе возможностей. Сама Алла Борисовна пока не выходила на связь и не комментировала разрушения вокруг своего прибежища.

Напомним, после спешного отъезда из России в 2022 году Пугачева вместе с мужем и младшими детьми скитается по зарубежным странам. Сначала семья обосновалась в Израиле, однако из-за проблем со здоровьем, преклонного возраста и невыносимой жары была вынуждена искать новое место и перебраться на Кипр. Но и там певице не сидится: душный кипрский климат оказался слишком тяжелым для ее ослабленного сердца. Именно поэтому каждое лето артистка уезжает на прохладную Балтику, снимая дорогостоящий особняк в Юрмале.

Шоу-бизнес в Telegram

25 августа 2026, 12:30
Алла Пугачева. Фото: кадр из программы "Временно доступен"
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

По теме

Едва сдерживающий слезы Киркоров слил тайну о сокровищах беглой Пугачевой
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Ученые бьют тревогу: аномальный максимум океана грозит скорой катастрофой

Ученые бьют тревогу: аномальный максимум океана грозит скорой катастрофой
Пугающий рекорд зафиксирован в мировом океане. Климатологи по всему миру бьют тревогу и делают самые мрачные прогнозы.

Главный секрет идеального тела к зиме: что нужно успеть сделать до конца августа

Главный секрет идеального тела к зиме: что нужно успеть сделать до конца августа
Мадина Осман – косметолог, пластический хирург и трихолог – раскрывает главный секрет идеального бьюти-планирования. Мечта о подтянутом животе, выразительном взгляде или безупречной коже объединяет миллионы женщин.

Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление

Губин вернулся: превозмогая адские боли, тяжелобольной кумир 90-х сделал заявление
Андрей Губин, годами скрывавшийся от публики и боровшийся с неизлечимым недугом, готовит оглушительный камбэк, который перевернет отечественную эстраду. Поклонники уже давно потеряли надежду услышать новые творения кумира миллионов россиян.

Притянет богатство и идеального мужа: как один простой шаг 25 августа изменит вашу жизнь

Притянет богатство и идеального мужа: как один простой шаг 25 августа изменит вашу жизнь
Один из самых гармоничных и сильных дней уходящего лета открывает уникальный шанс мгновенно навести порядок в судьбе, привлечь искреннюю любовь и заручиться поддержкой природы. Православная церковь 25 августа чтит память святых мучеников Аникиты и Фотия.

Онколог раскрыла, как обычные родинки после отпуска могут превратиться в рак

Онколог раскрыла, как обычные родинки после отпуска могут превратиться в рак
Миллионы людей даже не подозревают, какая опасная мина замедленного действия могла образоваться на их собственном теле во время отпуска. Летний сезон подошел к концу, оставив на память бархатистый золотистый загар и приятные воспоминания.

Выбор читателей

23/08ВскПереход после 23 августа изменит вашу жизнь: кому повезет, а кого ждет жесткая встряска 24/08ПндЕдва сдерживающий слезы Киркоров слил тайну о сокровищах беглой Пугачевой 24/08ПндРыдающая Натали впервые раскрыла жуткие детали самоубийства мужа: Услышала звук 23/08ВскСкандалы, блат и миллионы на учебу: где будут учиться подросшие наследники российских звезд 24/08ПндСенсация в горах Турции: георадары случайно нашли легендарный Ноев ковчег 24/08ПндНаходящийся в рехабе Джиган слезно взмолился о спасении