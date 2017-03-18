Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом

Сегодня Россия празднует третью годовщину исторического воссоединения с Крымским полуостровом. Dni.Ru решили выяснить, какие торжественные мероприятия проходят в разных уголках нашей страны.

Празднества воссоединения Крыма с Россией начались с Дальнего Востока. Так, в Петропавловске-Камчатском события марта 2014 года отметили фестивалем "Весна" и народными гуляниями. Торжества проходили по всему городу, однако главные мероприятия прошли на центральной площади города, где собрались тысячи человек.

Участникам торжеств предлагались занятия на любой вкус. Взрослые могли оценить свою физическую подготовку и посостязаться в мобильных центрах тестирования ГТО. Для детей же были организованы интересные викторины, работали аттракционы.

Масштабные торжества прошли сегодня и в столице Приморья Владивостоке. На митинг к мемориалу боевой славы пришли более 17 тысяч горожан, активистов общественных организаций и ветеранов. Кроме того, празднование ознаменовалось торжественным концертом с участием коллективов из разных регионов России.

Мероприятия в честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией прошли и в Хабаровске. На Комсомольской площади прошел праздничный концерт "Россия – Крым! Навсегда!". В мероприятии приняли участие представители политический партий, общественных организаций, дальневосточного казачества, национальных объединений.

Отпраздновали годовщину воссоединения с Крымом и сибирские города. Так, в Новосибирске состоялся концерт на центральной площади города, на котором выступили творческие коллективы региона. Кроме того, был устроен флешмоб: подростки из молодежных организаций выстроились в слова "Россия" и "Крым". Также был проведен митинг, в котором приняли участие представители политических партий и общественных организаций города и области.

В столице Урала Екатеринбурге также состоялся торжественный митинг. На Площади Труда собрались тысячи горожан. Празднование началось с исполнения Гимна России, после чего перед собравшимися выступили официальные лица города и области. Кроме того, на митинге выступили ряд представителей общественных организаций, а затем горожан начали радовать многочисленные творческие коллективы города.

Не остался в стороне от общероссийских торжественных мероприятий и Татарстан. В столице республики Казани прошли множество интересных мероприятий. Среди них музыкальный патриотический фестиваль "Крымская весна". В его рамках состоялась выставка картин художников Крыма. Кроме того, у памятника Федору Шаляпину открылась фотовыставка на открытом воздухе, посвященная Крымскому полуострову.

Отпраздновал эпохальное историческое событие и Ростов-на-Дону. Несмотря не ненастную погоду, в центре города собрались тысячи горожан, среди которых представители студенчества, местного казачества, ветеранских организаций, а также все те горожане, кто решил присоединиться к торжеству. Перед собравшимися зрителями выступили лучшие творческие коллективы города. Так, к примеру, ансамбль "Успех" спел песню "Крым – это Россия", а певец Геннадий Верхогляд исполнил "Севастопольский вальс".

Празднуют знаменательную годовщину и в Санкт-Петербурге. Помимо прочего, Северная столица решила отметить воссоединение России с Крымским полуостровом масштабными спортивными мероприятиями и концертами во всех районах города. Принять участие в торжествах на берега Невы приехали школьники из Симферополя.

Не остались в стороне от празднования и другие уголки нашей необъятной Родины. Торжественные мероприятия прошли в Томске, Волгограде, Петрозаводске, Владикавказе и во многих других городах по всей стране.

Конечно же, празднуют годовщину исторического события в самом Крыму. Так, в Симферополе начался праздничный концерт с участием крымских коллективов. А позже вечером на сцену поднимутся звезды российской эстрады.

В Севастополе годовщину воссоединения отмечают митингами, концертами и спортивными соревнованиями. Тысячи жителей города собрались на праздничный митинг у монумента "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный. праздничные мероприятия завершатся большим концертом, где выступит народный артист СССР Иосиф Кобзон.

В Москве же центром празднования стали Воробьевы горы, где проходит фестиваль "Весна". Он открылся с традиционной гонки ГТО. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью пять километров по пересеченной местности, оборудованный 22 препятствиями. Каждое из них – это рубежная точка, связанная с историей и достопримечательностью Крымского полуострова.

Кроме того, начали свою работу всевозможные творческие мастер-классы, в которых может принять участие любой желающий. Позже мероприятие продолжится грандиозным праздничным концертом, который начнется в 17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады. Среди них "Любэ", группа "Фабрика", певица Валерия и многие другие.

Стоит отметить, что непременный атрибут праздника воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – это улыбки на лицах людей. Ведь для многих день 18 марта 2014 года стал одним из лучших в жизни. Таковыми они стали и для члена комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина. По его словам, Крым всегда был и будет Россией. "Это неотъемлемая часть самосознания нашего народа, связанная с именами Екатерины Великой, Пушкина, Нахимова, Толстого", – сказал он.