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Общество

Россия с размахом отмечает годовщину воссоединения с Крымом

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Сегодня Россия празднует третью годовщину исторического воссоединения с Крымским полуостровом. Dni.Ru решили выяснить, какие торжественные мероприятия проходят в разных уголках нашей страны.
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Празднества воссоединения Крыма с Россией начались с Дальнего Востока. Так, в Петропавловске-Камчатском события марта 2014 года отметили фестивалем "Весна" и народными гуляниями. Торжества проходили по всему городу, однако главные мероприятия прошли на центральной площади города, где собрались тысячи человек.

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Участникам торжеств предлагались занятия на любой вкус. Взрослые могли оценить свою физическую подготовку и посостязаться в мобильных центрах тестирования ГТО. Для детей же были организованы интересные викторины, работали аттракционы.

Камчатка. Фото: Dni.Ru

Масштабные торжества прошли сегодня и в столице Приморья Владивостоке. На митинг к мемориалу боевой славы пришли более 17 тысяч горожан, активистов общественных организаций и ветеранов. Кроме того, празднование ознаменовалось торжественным концертом с участием коллективов из разных регионов России.

Владивосток. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Мероприятия в честь третьей годовщины воссоединения полуострова с Россией прошли и в Хабаровске. На Комсомольской площади прошел праздничный концерт "Россия – Крым! Навсегда!". В мероприятии приняли участие представители политический партий, общественных организаций, дальневосточного казачества, национальных объединений.

Отпраздновали годовщину воссоединения с Крымом и сибирские города. Так, в Новосибирске состоялся концерт на центральной площади города, на котором выступили творческие коллективы региона. Кроме того, был устроен флешмоб: подростки из молодежных организаций выстроились в слова "Россия" и "Крым". Также был проведен митинг, в котором приняли участие представители политических партий и общественных организаций города и области.

Новосибирск. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

В столице Урала Екатеринбурге также состоялся торжественный митинг. На Площади Труда собрались тысячи горожан. Празднование началось с исполнения Гимна России, после чего перед собравшимися выступили официальные лица города и области. Кроме того, на митинге выступили ряд представителей общественных организаций, а затем горожан начали радовать многочисленные творческие коллективы города.

Екатеринбург. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Не остался в стороне от общероссийских торжественных мероприятий и Татарстан. В столице республики Казани прошли множество интересных мероприятий. Среди них музыкальный патриотический фестиваль "Крымская весна". В его рамках состоялась выставка картин художников Крыма. Кроме того, у памятника Федору Шаляпину открылась фотовыставка на открытом воздухе, посвященная Крымскому полуострову.

Отпраздновал эпохальное историческое событие и Ростов-на-Дону. Несмотря не ненастную погоду, в центре города собрались тысячи горожан, среди которых представители студенчества, местного казачества, ветеранских организаций, а также все те горожане, кто решил присоединиться к торжеству. Перед собравшимися зрителями выступили лучшие творческие коллективы города. Так, к примеру, ансамбль "Успех" спел песню "Крым – это Россия", а певец Геннадий Верхогляд исполнил "Севастопольский вальс".

Празднуют знаменательную годовщину и в Санкт-Петербурге. Помимо прочего, Северная столица решила отметить воссоединение России с Крымским полуостровом масштабными спортивными мероприятиями и концертами во всех районах города. Принять участие в торжествах на берега Невы приехали школьники из Симферополя.

Не остались в стороне от празднования и другие уголки нашей необъятной Родины. Торжественные мероприятия прошли в Томске, Волгограде, Петрозаводске, Владикавказе и во многих других городах по всей стране.

Волгоград. Фото: Dni.Ru

Владикавказ. Фото: Dni.Ru

Конечно же, празднуют годовщину исторического события в самом Крыму. Так, в Симферополе начался праздничный концерт с участием крымских коллективов. А позже вечером на сцену поднимутся звезды российской эстрады.

В Севастополе годовщину воссоединения отмечают митингами, концертами и спортивными соревнованиями. Тысячи жителей города собрались на праздничный митинг у монумента "Солдат и матрос" на мысе Хрустальный. праздничные мероприятия завершатся большим концертом, где выступит народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Севастополь. Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

В Москве же центром празднования стали Воробьевы горы, где проходит фестиваль "Весна". Он открылся с традиционной гонки ГТО. Участникам предстоит преодолеть маршрут протяженностью пять километров по пересеченной местности, оборудованный 22 препятствиями. Каждое из них – это рубежная точка, связанная с историей и достопримечательностью Крымского полуострова.

Москва. Фото: Dni.Ru

Кроме того, начали свою работу всевозможные творческие мастер-классы, в которых может принять участие любой желающий. Позже мероприятие продолжится грандиозным праздничным концертом, который начнется в 17:00. В нем примут участие звезды российской эстрады. Среди них "Любэ", группа "Фабрика", певица Валерия и многие другие. 

Стоит отметить, что непременный атрибут праздника воссоединения Крыма и Севастополя с Россией – это улыбки на лицах людей. Ведь для многих день 18 марта 2014 года стал одним из лучших в жизни. Таковыми они стали и для члена комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрия Саблина. По его словам, Крым всегда был и будет Россией. "Это неотъемлемая часть самосознания нашего народа, связанная с именами Екатерины Великой, Пушкина, Нахимова, Толстого", – сказал он. 

Автор: Иван Поляков18 марта 2017, 16:19

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