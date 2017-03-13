Ярослав Нилов: Идея маткапитала себя не изжила

Озвученная депутатом Госдумы Сергеем Вострецовым идея об отмене выплаты материнского капитала и замены его на некие социальные выплаты преждевременна. По словам главы комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова, данная инициатива носит сугубо частный характер и даже не обсуждалась в нижней палате парламента.

Депутат скептически оценил идею коллеги Сергея Вострецова и главы Национального родительского комитета Ирины Волынец о замене материнского капитала на гибкую систему поддержки семей. Как подчеркнул Ярослав Нилов, эта инициатива еще не оформилась в законопроект и не было внесена на рассмотрение законодателей.

"Это предложение представлено в дискуссионном порядке, – заявил парламентарий. – Как и любую инициативу в социальной сфере, ее еще предстоит всесторонне проанализировать, чтобы понять, какими рисками она чревата".

Нилов отметил, что не разделяет мнение о том, что идея маткапитала себя изжила. "На мой взгляд, это не так – просто ее необходимо адаптировать к нынешним реалиям исходя из демографической ситуации в каждом регионе", – считает глава думского комитета.

Он призвал всесторонне подходить к оценке озвученного ранее предложения. "Возможно, кто-то из получателей материнского капитала, который в нынешнем виде означает определенную гарантию будущего для ребенка, предпочтет приличную сумму здесь и сейчас, – сказал Ярослав Нилов. – Однако вполне может сложиться ситуация, когда государство может отказаться от своих обязательств и прекратить эти выплаты, сославшись на нехватку денег в бюджете".





По мнению законодателя, с начала реализации программа выделения материнского капитала позволила решить ряд демографических вопросов в масштабах целой страны. "Однако сейчас, я считаю, он не должен равнозначно распространяться на все регионы – пришло время использовать этот стимул только там, где нужно спасать демографическую ситуацию", – уверен Нилов.

По его мнению, выплата необходима только в тех регионах, где есть потребность в увеличении рождаемости. Напомним, ранее Сергей Вострецов и Ирина Волынец предложили ввести более гибкую систему поддержки семей вместо материнского капитала. Так, предлагалось ввести ежемесячные выплаты на родных и усыновленных детей до достижения ими 18 лет – 3000 рублей за одного ребенка, 8000 – за двоих и 15 000 рублей – за троих детей.