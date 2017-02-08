Китай пристыдил США за незнание истории

Глава МИД Китая Ван И, в ответ на заявления США по спорным островам, посоветовал американцам вспомнить историю Второй мировой войны. Министр отметил, что вопросы вокруг Южно-Китайского моря должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами.

"Я всего лишь хочу предложить американским друзьям: освежите в памяти историю Второй мировой войны", – заявил Ван И, отвечая на вопрос журналистов о возможности возникновения военного конфликта между КНР и США в Южно-Китайском море.

По словам главы китайского МИД, в Каирской декларации 1943 года и Потсдамской декларации 1945 года четко прописано, что Япония по результатам Второй мировой войны обязана вернуть Китаю его ранее захваченные земли, включая острова архипелага Наньша в Южно-Китайском море. В 1946 году КНР при содействии США на основании закона вернул суверенитет над указанными островами, пишет газета "Известия".

Ван И подчеркнул, что впоследствии некоторые страны незаконным путем заняли часть архипелага Наньша, что привело к появлению так называемой напряженности в Южно-Китайском море. Сейчас вопросы вокруг Южно-Китайского моря, по мнению министра иностранных дел Китая, должны решаться непосредственно вовлеченными сторонами путем диалога, передает РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил намерение Америки выполнять обязательства по защите территории Японии, в том числе оспариваемых Китаем островов архипелага Сэнкаку в Восточно-Китайском море. "Архипелаг находится под юрисдикцией Японии и на него распространяется действие пятой статьи Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности", - заявил Тиллерсон.