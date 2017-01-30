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США проверят ядерную выживаемость России

Фото: GLOBAL LOOK press\Nazar Furyk
Американские военные оценят способность государственных структур России и КНР пережить ядерный удар. Такое исследование Пентагону и ЦРУ заказал конгресс, который решил выяснить, как долго стратегически важные структуры стран смогут функционировать после возможного удара.
прочитано 655 раз

Американский конгресс озабочен растущей мощью Китая, также у него есть подозрения относительно России. Этим и объясняется задача, поставленная военным. Работу будут контролировать канцелярия директора Национальной разведки США и штаб стратегического командования, управляющий ядерными силами. По задумке заказчиков исследования, в докладе должна содержаться подробная оценка способности к выживанию после ядерного апокалипсиса высшего руководства, военного командования и структур управления России и Китая.

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Россия и США имеют примерно равное число ядерных боеголовок, однако эксперты говорят, что и одной десятой имеющегося у сторон запаса хватит для уничтожения всего живого на Земле. Россия защищена от ядерного удара лучше США, потому что имеет территорию намного больше, чем ее возможный противник. Такое мнение озвучил член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин. Он добавил, что над такими вещами даже размышлять страшно. "Лучше об этом не думать: ядерная война – это гибель всего человечества", – заявил парламентарий.

Ранее глава США Дональд Трамп подписал меморандум о проведении подробного анализа ядерного потенциала страны на предмет соответствия современным угрозам. При этом несколько дней назад стрелки гипотетических Часов Судного дня были переведены на 30 секунд вперед из-за высказываний республиканца, которые он сделал до вступления в должность президента. Во время предвыборной кампании миллиардер заявил, что Америка должна усилить ядерный арсенал. Также он не исключил нанесения превентивного ядерного удара по террористам.

Часы Судного дня – проект сотрудников журнала Bulletin of Atomic Scientists, существующий с 1947 года. Его авторами стали разработчики первой американской атомной бомбы. С тех пор на обложке журнала периодически публикуется изображение часов, показывающих без нескольких минут полночь. Время, оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки и прогресс в развитии ядерного вооружения. Полночь символизирует момент ядерного катаклизма. Сегодня часы показывают 23:57:30. В 1953 году, когда Советский Союз провел испытания водородной бомбы, Часы Судного дня показывали 23:58. Ближе этого времени к полуночи стрелки никогда не подходили.

Автор: Александр Комаров30 января 2017, 11:38

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