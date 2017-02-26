Саманта Пауэр сделала признание о Чуркине

О скоропостижной кончине постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина скорбят его близкие, коллеги и даже оппоненты. Так, постпред США при ООН Саманта Пауэр, с которой Чуркин ни раз сходился в словесной дуэли, написала отдельную колонку, в которой назвала его своим другом и одним из самых эффективных дипломатов.

Поскольку заседания ООН выступают как площадка для дискуссий между странами, позиции который часто весьма далеки друг от друга, то нередко обсуждение становится похоже на своего рода словесную дуэль. И самыми яркими и постоянными "дуэлянтами" можно было назвать постоянный представителей России и США при международной организации Виталия Чуркина и Саманту Пауэр.

Впрочем, как настоящие дипломаты, за пределы профессиональной жизни они свои конфликты старались не выносить. Именно это, по всей видимости, позволило Саманте Пауэр в специальной колонке в газете New York Times назвать Виталия Чуркина своим другом. Также она признала высочайший уровень профессионализма своего российского коллеги, несмотря на то, что именно он мешал ей продвигать целый ряд американских инициатив.

"В течение последних нескольких лет я, вероятно, была самым заметным противником представителя Чуркина".

"Виталий был мастерским рассказчиком с невероятным чувством юмора, хорошим другом и одной из лучших надежд, которая была у США и России на совместную работу. Я убита горем из-за его смерти", – цитирует РИА Новости Саманту Пауэр.

Оказывается Саманта Пауэр на неофициальных визитах всегда сидела рядом с Виталием Чуркиным �� pic.twitter.com/eqbCNf4xeR — Безвiзовий почекун (@Perelom1) 20 февраля 2017 г.

Она добавила, что Виталий Чуркин был одним из самых эффективных дипломатов в мире. Ее опечалил тот факт, что некоторые люди на Западе называют признание очевидных заслуг российского дипломата некими уступками "российской агрессии".

Также Саманта Пауэр призналась, что Виталий Чуркин стал единственным ее коллегой из ООН, которого она пригласила на ужин в дом своих родителей на День Благодарения. Он же предлагал ей вместе начать преподаватьв университете после выхода на пенсию

"В то время как остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, был один постоянный элемент: Виталий Чуркин – грозный противник, заботливый друг и яростный защитник России – страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились".



Напомним, постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия, на своем рабочем месте в Нью-Йорке. 24 февраля он был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Президент РОссии Владимир Путин наградил дипломата орденом Мужества посмертно.