Опубликован стих Лаврова в память о Чуркине

Продолжение: Захарова приструнила Киев за насмешки над Чуркиным

МИД России опубликовал стихотворение Сергея Лаврова о постпреде при ООН Виталии Чуркине. В тексте министр упоминает совместной работе во время военного конфликта на Балканах. Стихотворение датировано 1994 годом.

"В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рождения, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами", – пояснил Сергей Лавров.

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами натовских дул

И под взглядом Акаши раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента —

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!