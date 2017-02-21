Опубликован стих Лаврова в память о Чуркине

МИД России опубликовал стихотворение Сергея Лаврова о постпреде при ООН Виталии Чуркине. В тексте министр упоминает совместной работе во время военного конфликта на Балканах. Стихотворение датировано 1994 годом.
"В Сараево, где тогда ежедневно работали снайперы, и встретил он свой 42-й день рождения, добившись нужного результата, и мне захотелось поздравить его стихами", – пояснил Сергей Лавров.
Сквозь буран, снегопады, заносы,
Под прицелами натовских дул
И под взглядом Акаши раскосым
Дипломат свою линию гнул.
Ни угрозы и ни ультиматум
Не сломили движенье вперед.
Аплодирует мир дипломату,
По заслугам хвалу воздает.
Не придумаешь лучше момента —
День рожденья отметить в бою.
Специальный посол президента
С честью сделал работу свою.
На исходе боснийских баталий
Пьем за эти мужские дела.
От души поздравляем, Виталий!
С Днем рождения! Наша взяла!
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