Путин обвинил Киев в провокациях

Причиной вывода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации (СЦКК) в Донбассе стали провокационные действия украинских властей. Владимир Путин объяснил это Ангеле Меркель во время разговора по телефону.

Канцлер Германии, разговаривая по телефону с президентом России, поинтересовалась: зачем Москва вывела своих военных из СЦКК? Владимир Путин сообщил Ангеле Меркель, что Киев искусственно затруднял офицерам работу в составе Совместного центра, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее офицеры российской армии сами рассказали о препятствиях их работе с украинской стороны. "В течение последних месяцев из-за действий украинской стороны деятельность СЦКК стала максимально ограниченной, условия пребывания нашего представительства на территории Украины значительно осложнились", – заявил руководитель представительства ВС России в СЦКК, генерал-лейтенант Сергей Костарев.

Он рассказал, что россиянам фактически блокировали доступ к линии соприкосновения воюющих сторон. Офицеров постоянно провоцировали как во время мониторинга в зоне конфликта, так и при проходе пограничных пунктов. Даже в столовую и обратно военных из России водили под конвоем.

В Совместный центр, кроме офицеров из России, входили также представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР и Украины. 19 декабря 75 офицеров-наблюдателей из российской миссии в СЦКК вернулись домой. После вынужденного выхода из состава Центра Москва намерена поддерживать связь с ним по телефону. Представитель Госдепа США по Украине высказал сожаление в связи с уходом российской стороны.

После выхода российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации за прекращением огня украинские силовики усилили обстрелы, сообщил замглавы оперативного командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин. "В настоящее время создается стойкое убеждение в том, что всю работу по сдерживанию и фиксации обстрелов со стороны ВСУ выполняли только российские представители СЦКК. Как только они покинули нашу республику, Украина начала массированные обстрелы мирных населенных пунктов с применением 152– и 122-миллиметровой артиллерии, РСЗО", – передает слова Басурина РИА Новости.