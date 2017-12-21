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Политика

Восточная Европа разочаровалась в ЕС

Фото: GLOBAL LOOK press
Энтузиазм восточных европейцев от членства в Евросоюзе сменился разочарованием и усталостью. Такие настроения вызваны высокомерием Запада и его диктатом по отношению к партнерам.
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ЕС построен на лжи. Евро не работает – обещания высокого уровня жизни не исполнились. Такого мнения придерживаются все партии, добившиеся успеха на парламентских выборах в Чехии. Точно в Польше, Венгрии и других странах Восточной Европы.

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Немецкое издание Der Spiegel приводит слова чешского политика, лидера либералов Карела Шварценберга. Он утверждает, что большая часть населения Восточной Европы настроена против приема беженцев. "Нужно было обсудить с людьми, хотят ли они пускать в свои страны чужаков. Это было воспринято как диктат. Мы, чехи, знаем, чем мы обязаны ЕС – но не чувствуем себя как дома. С нами нельзя вечно обращаться как со школьниками. Это напоминает советское время, когда мы получали директивы", – заявил политик.

В Польше на смену традиционной "русской угрозе" приходит "угроза с Запада". Такое чувство возникает у поляков из-за "смешения культур и рас и борьбы против любой формы религии". Многие граждане Польши считают Запад всезнайкой, который хочет навязать им образ мыслей и жизни. "Это не имеет ничего общего с традиционными польскими ценностями", – заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По всей Европе правые популисты играют на смеси разочарования и страха и направляют ее против ЕС. На Востоке к этому прибавляется то, что люди ощущают себя "европейцами второго сорта". Издание приводит мнение польского политолога Петра Бураса. По его словам, насильственные изменения за прошлые 25 лет вызвали у населения стресс. Обещания "жизни, как на Западе" уже недостаточно. Именно поэтому, уверен политолог, Ярослав Качиньский и Виктор Орбан смогли успешно возродить национализм.

Автор: Андрей Евлампиев21 декабря 2017, 13:08

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