Восточная Европа разочаровалась в ЕС

Энтузиазм восточных европейцев от членства в Евросоюзе сменился разочарованием и усталостью. Такие настроения вызваны высокомерием Запада и его диктатом по отношению к партнерам.

ЕС построен на лжи. Евро не работает – обещания высокого уровня жизни не исполнились. Такого мнения придерживаются все партии, добившиеся успеха на парламентских выборах в Чехии. Точно в Польше, Венгрии и других странах Восточной Европы.

Немецкое издание Der Spiegel приводит слова чешского политика, лидера либералов Карела Шварценберга. Он утверждает, что большая часть населения Восточной Европы настроена против приема беженцев. "Нужно было обсудить с людьми, хотят ли они пускать в свои страны чужаков. Это было воспринято как диктат. Мы, чехи, знаем, чем мы обязаны ЕС – но не чувствуем себя как дома. С нами нельзя вечно обращаться как со школьниками. Это напоминает советское время, когда мы получали директивы", – заявил политик.

В Польше на смену традиционной "русской угрозе" приходит "угроза с Запада". Такое чувство возникает у поляков из-за "смешения культур и рас и борьбы против любой формы религии". Многие граждане Польши считают Запад всезнайкой, который хочет навязать им образ мыслей и жизни. "Это не имеет ничего общего с традиционными польскими ценностями", – заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский.

По всей Европе правые популисты играют на смеси разочарования и страха и направляют ее против ЕС. На Востоке к этому прибавляется то, что люди ощущают себя "европейцами второго сорта". Издание приводит мнение польского политолога Петра Бураса. По его словам, насильственные изменения за прошлые 25 лет вызвали у населения стресс. Обещания "жизни, как на Западе" уже недостаточно. Именно поэтому, уверен политолог, Ярослав Качиньский и Виктор Орбан смогли успешно возродить национализм.