Кто подло предал Россию в ООН

Турция, Молдавия и Израиль оказались в числе стран, проголосовавших за антироссийскую резолюцию ООН по Крыму. Среди не согласившихся с документом, принятым Генассамблеей, – большая часть постсоветских государств, Китай и Индия.

Генеральная ассамблея приняла большинством голосов резолюцию, предложенную украинской делегацией. Документ поддержали, конечно, сами авторы – это Украина и еще 30 государств. В итоге голоса за документ отдали 70 стран. Еще 76 делегаций воздержались, а 26 высказались против резолюции.

В одной лодке с Украиной на сей раз оказались США, страны Евросоюза, Израиль, Япония и Турция, Грузия и Молдавия, а также кучка небольших государств, таких как Гаити, Кирибати и Вануату. "То, что это сделала Турция, с которой мы, вроде бы, налаживаем отношения, конечно, обидно. Да и с Японией, с Израилем мы стараемся "партнерствовать", – пишет "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что Грузия, судя по всему, до сих пор не может забыть старые обиды – потерю Абхазии с Южной Осетией. Что же касается Молдавии, то в Кишиневе просто двоевластие: "прозападный" дипкорпус отказывается подчиняться президенту, настроенному на дружбу с Москвой.

Нашлись у Москвы в ООН и друзья. Не побоялись выступить против единого западного фронта Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. К ним ожидаемо присоединились Индия и Китай – отрадно, что крупнейшие по населению и экономике страны против шельмования России. Интересно, что Азербайджан и Туркмения вообще не значились в списках для голосования – их нет даже среди воздержавшихся.

Свою дружбу с Москвой решили подтвердить практикой также Куба, КНДР, Иран, Никарагуа, Филиппины, Сербия, Сирия, Венесуэла. Некоторые из этих государств хорошо знают, что такое давление Запада, так что поддерживают Россию вполне осознанно. Против антироссийского документа выступили также Боливия и целый ряд африканских государств, в том числе ЮАР.