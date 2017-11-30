Соратники Меркель принесут ее в жертву

Президент Германии протрубил общий сбор лидерам крупнейших партий. Главы ХДС Ангела Меркель, ХСС – Хорст Зеехофер и СДПГ – Мартин Шульц под руководством Франка-Вальтера Штайнмайера должны найти выход из политического кризиса и сформировать парламентскую коалицию. Если это не удастся, ФРГ надолго останется без правительства, способного повести за собой Евросоюз, считают эксперты.

Партийный баланс в бундестаге нарушили выборы 24 сентября. Впервые места в парламенте получили правые популисты – "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала более 12% голосов. А возглавляемый Ангелой Меркель партийный блок ХДС/ХСС довольствовался историческим минимумом в 32,9%. Вдобавок традиционный союзник блока Меркель, Свободная демократическая партия (СвДП) набрала всего 10,7% голосов, что сделало невозможным формирование "черно-желтой коалиции".

Сотрудничать с АдГ и также прошедшей в парламент Партией левых нынешний канцлер ФРГ категорически отказывается. Оставался вариант коалиции ХДС/ХСС, СвДП и "Зеленых" или "Ямайки" (цвета трех партий соответствуют цветам национального ямайского флага). Однако после консультаций, длившихся почти два месяца, лидер СвДП Кристиан Линднер заявил, что его партия не будет участвовать в коалиции. Отказались участвовать в правительстве меньшинства "Зеленые" и ушедшая в оппозицию СДПГ, что вынудило Меркель признать поражение.

Как пишет "Газета.ru", теоретически из ситуации есть еще два варианта выхода. Первый – создание правительства меньшинства. Беспрецедентный вариант, в результате которого Германия на четыре года будет лишена стабильной исполнительной власти. Второй – перевыборы в бундестаг. Такой вариант может ничего не дать Меркель – результаты опросов показывают, что мнение избирателей не сильно изменилось за два месяца. Более того, в этом случае авторитету канцлера будет нанесен серьезный урон, уверен научный директор Российско-германского форума Александр Рар.

Если дело дойдет до перевыборов, партия отвернется от Меркель, повесит на нее все ошибки и не допустит до новых выборов. Создание "большой коалиции" представляется наиболее вероятным исходом, однако легко это решение канцлеру тоже не дастся. "Социал-демократы не хотят быть младшим партнером, поэтому создать правительство будет действительно сложно. И все же большая коалиция для Меркель – единственное спасение", – цитирует издание Александра Рара.

Эксперты отмечают, что Меркель в ближайшее время придется сосредоточиться на внутренних проблемах Германии, а не на внешнеполитической повестке в рамках Евросоюза. Тем не менее ни одна страна ЕС не готова воспользоваться ситуацией. Единственный кандидат на роль нового политического лидера Евросоюза – президент Франции Эммануэль Макрон. Однако и у него не самое подходящее время для реализации амбиций: дела в Пятой республике обстоят не блестяще.