Киев готовит Донбассу "дождь из бомб"

Украинская армия стягивает тяжелое вооружение к линии разграничения на Донбассе. Сотни артиллерийских установок готовы обрушить на Донецк массированный удар.

Для удара по позициям ополчения Донбасса ВСУ подготовили около 600 самоходных артиллерийских установок. Кроме того, в распоряжении украинских силовиков – более 200 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", около 300 152-миллиметровых "Акаций".

Внушительный арсенал дополняют самоходки "Гиацинт", "Мста-С". Есть и 203-миллиметровые "Пионы", сообщает "Утро.Ру" со ссылкой на "Вестник Мордовии". По данным агентства, таких самоходок насчитывается около четырех десятков. 100-килограммовые снаряды могут поражать цели на дистанции в 47 километров. Скорострельность – 3 выстрела за 2 минуты.

Эксперты отмечают, что в советской армии "Пионы" служили, прежде всего, для применения тактических ядерных боеприпасов. При этом точность стрельбы обычными снарядами оставляет желать лучшего. Кроме самоходной артиллерии у военных есть более чем 1,2 тысячи буксируемых орудий и реактивных систем залпового огня.

Журналист побывал в #Стаханове и #Первомайске, которые вечером 18 декабря подверглись жесточайшему обстрелу #ВСУ с конца 2014 года

По последним данным 4 пострадавших Есть жертвы. Женщина 1924 г/р скончалась в больнице

Украинские каратели ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ВЕЛИ ОБСТРЕЛ ЖИЛОГО МАСИВА pic.twitter.com/WNFPbQZ1un — Кондратенко Артем (@temaKondratenko) 19 декабря 2017 г.

Украинские силовики уже пристреливаются. Ночью они обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Доломитное на севере Горловки. "Враг продолжает обстрелы мирных населенных пунктов нашей Республики. Сегодня ночью из РСЗО "Град" был обстрелян поселок Доломитное", – цитирует заместителя командующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина "Донецкое агентство новостей".

Всего за минувшие сутки подразделения ВСУ 41 раз нарушили режим прекращения огня. По данным Совместного центра по контролю координации режима прекращения огня, украинские силовики выпустили по прифронтовым зонам ДНР почти 1 000 различных боеприпасов.